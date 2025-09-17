Kambodscha: Mit der Bibel lesen lernen

Rund ein Fünftel der Menschen in Kambodscha kann weder lesen noch schreiben. Die Bibelgesellschaft des Landes setzt sich für Alphabetisierung ein – mit der Bibel als Grundlage.

Wenn Menschen – ob jung oder alt – zum ersten Mal ihren Namen schreiben, einen Satz verstehen oder einen Vers aus der Bibel lesen können, sei das ein ganz besonderer Moment, betont Pisit Heng, Leiter der Bibelgesellschaft in Kambodscha. „Dann beginnt etwas zu leuchten: Selbstvertrauen, Hoffnung, Glaube.“ In einer Pressemitteilung ruft die Weltbibelhilfe der Deutschen Bibelgesellschaft zum diesjährigen Erntedankfest zu Spenden für Kambodscha auf.

Rund ein Fünftel der Menschen in Kambodscha kann nach offiziellen Angaben nicht lesen und schreiben: „Doch die Zahl könnte deutlich höher sein.“ Insbesondere auf dem Land sei das Bildungsangebot oft schlecht. Häufig müssten Kinder den Schulbesuch in der Erntezeit unterbrechen und Care-Arbeit in der Familie übernehmen. Vielfach fehle es auch an Lehrkräften.

Biblische Werte vermitteln

Bis zu 6.000 Kinder und Erwachsene erreiche die Bibelgesellschaft jedes Jahr mit ihren Alphabetisierungskursen. Dafür greife sie auf ein Netzwerk von Pastoren und Ehrenamtlichen zurück, schult diese zu Kursleiterinnen und -leitern und stattet sie für ihre Arbeit in den Gemeinden mit Materialien aus.

In den Lese- und Schreibkursen werden außerdem Grundkenntnisse im Rechnen vermittelt. Das helfe vielen Familien beim Verkauf ihrer landwirtschaftlichen Erzeugnisse auf den Märkten: „Sie können sich so besser gegen Betrug schützen und besser für sich sorgen.“ Gerade dort, wo Menschen in Armut und Abhängigkeit von anderen lebten, veränderten die Kurse nachhaltig das Leben von Kindern und Erwachsenen, sagt Heng.

Die Besonderheit der Kurse sei zudem, dass sie biblische Werte vermitteln: „Texte, in denen der Wert jedes Menschen sichtbar wird, die Mut machen und zeigen, wie Gottes Liebe trägt.“ In dem buddhistisch geprägten Land liege die Zahl der Christen bei offiziell 0,5 Prozent, heißt es in der Pressemitteilung. Sie steige aber stetig. Zu den Kernanliegen der Bibelgesellschaft in Kambodscha gehört daher auch die Weitergabe kostenloser Bibeln an Menschen, die sich kein eigenes Exemplar leisten können.