Kein Wasser, keine Zukunft – ora Kinderhilfe startet Kenia-Kampagne

Für viele Kinder in Kenia beginnt der Tag mit einem stundenlangen Weg zu einer verschmutzten Wasserstelle. Ein christliches Hilfswerk aus Berlin will das ändern – mit zwei Brunnen, die Leben retten sollen.

Zum Internationalen Kindertag am 1. Juni stellt die ora Kinderhilfe international ihre neue Kampagne zur Bekämpfung der Wasserkrise in Kenia vor. Das christliche Hilfswerk aus Berlin, das in diesem Jahr sein 45-jähriges Bestehen feiert, sammelt Spenden für den Bau zweier Brunnen in den Dürreregionen Ilbisil und Ogilisi. Dort haben viele Familien seit Jahren keinen verlässlichen Zugang zu sauberem Trinkwasser – mit gravierenden Folgen vor allem für Kinder, heißt es in einer Pressemitteilung.

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Die Lage in den betroffenen Regionen ist nach Angaben von UNICEF und WHO alarmierend: Rund 9,9 Millionen Menschen in Kenia sind gezwungen, auf kontaminierte Wasserquellen zurückzugreifen. Ausbleibende Niederschläge und der Klimawandel verschärfen die Situation seit Jahren. „Wasser bedeutet Leben. Der Kampf darum hat längst begonnen“, erklärt ora-Vorständin Carmen Schöngraf. Die Organisation ist nach eigenen Angaben seit elf Jahren in den betroffenen Regionen aktiv und unterstützt dort täglich rund 3.500 Menschen durch Bildungs-, Landwirtschafts- und Versorgungsprojekte. „Noch immer haben Kinder eine zu kleine Lobby, 148 Millionen Kinder auf der Welt hungern. Das ist eine erschreckend hohe Zahl, aber vor allem eine Tragödie“, unterstreicht Schöngraf.

Die ora Kinderhilfe wurde 1981 als überkonfessionelles christlich-humanitäres Hilfswerk gegründet und ist heute in 13 Ländern in Afrika, Osteuropa und Deutschland tätig. Das 45-jährige Bestehen wird am 6. Juni ab 11 Uhr in Berlin-Lichtenberg mit einer Matinée gefeiert – unter der Schirmherrschaft des Schauspielers Eric Wehrlin und seiner Frau Eva-Maria Admiral. Auf dem Programm stehen Einblicke in 45 Jahre Projektarbeit sowie Wehrlins Schauspiel „Veronika – und andere ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben“.

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