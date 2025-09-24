Schwedens Influencer des Jahres 2025: Jesus Christus?

„Junge Menschen sprechen über Jesus, nicht über Religion“: 2024 gab es einen historischen Anstieg der Kirchenbeitritte in Schweden.

„Der Influencer des Jahres 2025 könnte Jesus sein“, titelt der schwedische Nachrichtenanbieter SVT. Umfragen des Jugendbarometers „Ungdomsbarometern“ zeigen, dass Jesus insbesondere bei den 15- bis 24-Jährigen in Schweden zu einem Phänomen wird, berichtet Finnlands christliches Nachrichtenportal Seurakuntalainen.

Johanna Göransson, Forscherin des Jugendbarometers, habe gegenüber SVT erklärt, dass junge Menschen derzeit speziell über Jesus sprechen, nicht über Religion: „Es ist spannend, dass man sich an eine leitende Autorität wendet. Unsere Theorie ist es, dass dies der Logik der sozialen Medien entspricht. Diese sind weitgehend personenorientiert. Es scheint, dass Religion auf die gleiche Weise projiziert wird.“

Religiosität verdoppelt

Die Generation Z suche oft nach Sicherheit, berichtet SVT. Göransson glaube, dass das Christentum deshalb attraktiv sein könne: „Eine Autorität zu haben, die bestätigt, was richtig und was falsch ist, ist wahrscheinlich eine angenehme Lösung für viele, denen es schwerfällt, sich in dieser Landschaft der Möglichkeiten zurechtzufinden.“

Fast doppelt so viele junge Menschen wie noch vor einigen Jahren bezeichnen sich laut der Umfrage als religiös. Die schwedische Kirche habe 2024 einen historischen Anstieg der Beitritte verzeichnet. Gegenüber SVT habe sie erklärt, „dass junge Menschen einen großen Teil dieses Anstiegs ausmachen.“

Internationaler Trend zum Christentum

Nicht nur Schweden sei von dem Trend betroffen, berichtet Evangelical Focus. Eine internationale Studie des Markt- und Sozialforschungsunternehmens Ipsos zeige: „Mehr junge als ältere Erwachsene in Nord- und Mitteleuropa besuchen Kirchen, Moscheen und andere religiöse Einrichtungen.“ In Schweden gebe es einen Anstieg von 34 Prozent. Auch im englischsprachigen Raum gebe es einen Trend zum Christentum.

„Die wachsende Offenheit junger Europäer für den christlichen Glauben ist unverkennbar“, heißt es in einem Artikel von Jesus.ch. Besonders unter jungen Männern in Finnland, Norwegen und Großbritannien werde eine zunehmende Hinwendung zum Glauben beobachtet.

Zahlen seien jedoch mit Vorsicht zu genießen: Nicht jede spontane Entscheidung bei einem Bekehrungsaufruf führe zu einem dauerhaft gelebten Glauben. „Dennoch zeigt die hohe Resonanz, dass das Christentum gerade bei jungen Menschen wieder an Bedeutung gewinnt.“