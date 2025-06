Erziehung: Religion wird nie 1:1 weitergegeben

Ob ein Mensch religiös wird oder nicht, hängt laut einer Studie entscheidend von der Familie ab. Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle.

Religion wird an junge Menschen vor allem durch die Familie weitergegeben. Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie der Uni Münster. Besonders förderlich für die Religiosität der jungen Generation ist es laut Pressemitteilung, wenn die Familie „gemeinsam religiösen Praktiken wie Gebet oder Singen nachgeht und beide Eltern dieselbe Konfession haben“. Das ergaben repräsentative Umfragen und Familieninterviews in Deutschland, Finnland, Italien, Kanada und Ungarn.

Nicht-Religion wird häufiger

Die Mutter spielt laut Studie die wichtigste Rolle in der religiösen Erziehung. Außerhalb der Familie seien Kirchen, Gemeinden und ihr Personal nicht zu unterschätzen. Regelmäßige Kommunikation mit einer religiösen Autorität trage stark dazu bei, ob ein Mensch die religiöse Familientradition beibehält.

Die Forschung sei sich einig, dass kirchlich gebundene Religiosität in westlichen Ländern von Generation zu Generation abnimmt. „In einem zunehmend säkularen Umfeld sind Eltern selbst immer weniger religiös, geben also immer öfter Nicht-Religion weiter oder lassen ihren Kindern die freie Wahl.“ In Ostdeutschland habe die Weitergabe von Nicht-Religiosität früher eingesetzt als in Westdeutschland.

Politische und gesellschaftliche Umstände seien also nicht unbedeutend: „Wenn Gesellschaften sich liberalisieren und säkularisieren oder die Weitergabe von Nicht-Religiosität sogar der gesellschaftliche Normalfall wird, wie es in Ostdeutschland schon seit langem der Fall ist, wird es für Eltern immer schwieriger, eine religiöse Erziehung der Kinder überhaupt noch zu rechtfertigen“, erklärt Olaf Müller, Religionssoziologe an der Universität Münster.

Stärkste Meinung entscheidend

Alle fünf untersuchten Länder – Deutschland, Finnland, Italien, Ungarn und Kanada – sind christlich geprägt und durchlaufen aktuell Prozesse der Säkularisierung. Seit den 1980er Jahren verändern sich laut Pressemitteilung die Erziehungsideale in allen westlichen Ländern: Sie werden liberaler, Eltern fördern zunehmend die persönliche Entwicklung und Entscheidungsfähigkeit ihrer Kinder. Das betreffe auch den religiösen Bereich.

Am wahrscheinlichsten sei die Weitergabe von Religion in Familien, in denen alle Generationen – also auch die Großeltern – zur religiösen Erziehung der Kinder beitragen. Diese können einen fehlenden religiösen Einfluss der Eltern aber nicht ersetzen. Meist setze sich diejenige Position durch, die am stärksten vertreten wird – „wenn etwa der Vater besonders nicht-religiös ist, kann auch er sich als wichtigste Instanz erweisen“.

Ähnliche Werte trotz Säkularisierung

Ob ein junger Mensch religiös wird, entscheidet sich der Studie zufolge vor allem in der Adoleszenz, also zwischen Kindheit und Erwachsensein. Religion werde aber nie eins zu eins weitergegeben, sondern transformiere sich dabei: „Wo Eltern und Großeltern religiöse Gemeinschaft, Gemeinwohlorientierung und Spiritualität im Gottesdienst erleben, identifizieren ihre Kinder diese Dimensionen etwa in der säkularen Partyszene.“

Im Gegensatz zu religiösen Praktiken wie Gottesdienstbesuch und Kirchenbindung bleiben die Werte der Generationen laut Studie jedoch ähnlich: „Nächstenliebe, Solidarität oder Toleranz, die die Eltern religiös begründen, werden von den Jüngeren übernommen, sind bei diesen allerdings zu allgemeinen kulturellen und liberalen Werten geworden.“

Das internationale Forschungsteam aus 21 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern befragte im Rahmen der Studie, die die US-amerikanische John Templeton Foundation gefördert hat, christliche und nicht-christliche Familien in Europa und Kanada in repräsentativen Erhebungen sowie in Interviews mit Familienmitgliedern aus drei Generationen. Die Ergebnisse sind im englischsprachigen Buch Families and Religion. Dynamics of Transmission across Generations im Campus Verlag veröffentlicht.

