Senegal: Sechs Jahre Haft wegen Homosexualität

Im Senegal ist erstmals ein Urteil auf Grundlage eines verschärften Gesetzes gegen Homosexualität gefällt worden. Ein 24‑Jähriger muss für sechs Jahre ins Gefängnis.

Ein Gericht im Senegal hat einen 24‑jährigen Mann wegen seiner sexuellen Orientierung zu sechs Jahren Haft und einer Geldstrafe von umgerechnet rund 3.000 Euro verurteilt. Wie Spiegel.de berichtet, ist es das erste Urteil auf Grundlage eines im März verschärften Gesetzes gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen. Dem Mann wurden „widernatürliche Handlungen und öffentliche Unzucht“ vorgeworfen.

- Werbung -

Die Nationalversammlung hatte die Gesetzesänderung mit großer Mehrheit beschlossen. Seitdem drohen für gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen fünf bis zehn Jahre Gefängnis. Auch die „Förderung“ oder Finanzierung solcher Handlungen – etwa durch Organisationen oder Medien – kann bestraft werden. Die Human‑Rights‑Watch‑Forscherin Larissa Kojoué warnt vor einem Klima der „ständigen Angst“.

In rund 30 afrikanischen Ländern sind gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen kriminalisiert. Entsprechenden Strafgesetze gehen häufig auf die Kolonialzeit zurück. Übergriffe auf lesbische, schwule, bisexuelle, trans und intergeschlechtliche Menschen sowie Verhaftungen seien in vielen Ländern an der Tagesordnung, beklagt Amnesty International. In Mauretanien, Somalia sowie den Scharia-Bundesstaaten Nigerias droht sogar die Todesstrafe. Während in Uganda und Senegal die Strafen zuletzt erhöht wurden, haben Staaten wie Botswana, Angola und Namibia Homosexualität entkriminalisiert.

Quellen: Spiegel.de, LA Times, Amnesty International