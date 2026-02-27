Senegal: Bis zu 10 Jahre Haft für Homosexuelle

Im westafrikanischen Senegal sollen die Strafen für homosexuelle Handlungen verschärft werden. Menschenrechtler sind entsetzt.

Senegals Ministerpräsident Ousmane Sonko will die Kriminalisierung von Homosexualität in dem überwiegend muslimischen westafrikanischen Land verschärfen. Ein von Sonko vor der Nationalversammlung präsentierter Gesetzesentwurf sieht vor, gleichgeschlechtliche Handlungen künftig mit bis zu zehn Jahren Haft zu bestrafen, wie das Nachrichtenportal „Seneweb“ am Dienstagabend berichtete. Derzeit kann Homosexualität mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren geahndet werden. Begründet wird diese Entscheidung mit der „Widernatürlichkeit“ von gleichgeschlechtlichen Beziehungen.

Der Gesetzentwurf von Sonko sieht laut Medienberichten auch vor, künftig „jede Person, die sich für Homosexualität einsetzt“ mit einer Haftzeit von drei bis sieben Jahren zu bestrafen. Damit erinnert der Entwurf an die 2023 in Kraft getretene Gesetzesverschärfung in Uganda, in der ebenfalls die Unterstützung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen oder Transpersonen kriminalisiert wird.

Verhaftungen im ganzen Land

Zuletzt gab es im Senegal eine regelrechte Kampagne gegen Homosexualität. Seit gut zwei Wochen häufen sich die Verhaftungen im ganzen Land, die teils reichweitenstark in den sozialen Medien dokumentiert wurden. Lokale Medien berichten von 20 bis 30 Festnahmen, darunter auch mehrere senegalesische Prominente, wie etwa der TikToker Saliou Mbaye, bekannt unter dem Pseudonym Zale. Human Rights Watch berichtet von einer steigenden Besorgnis hinsichtlich der Sicherheit von Menschen mit HIV/AIDS, da einige dieser Verhaftungen mit der angeblichen „vorsätzlichen Übertragung von HIV“ begründet wurden. Ein Aktivist erklärte gegenüber Human Rights Watch, dass medizinische Fachkräfte in den Gemeinden äußerst besorgt über die möglichen rechtlichen Folgen seien, wenn ihre Kontaktdaten auf den Mobiltelefonen der inhaftierten Männer gefunden würden.

Regierungschef Sonko, der seit 2024 im Amt ist, hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach homophob geäußert.

In jüngster Zeit haben einige afrikanische Länder ihre Gesetzgebung für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-Personen verschärft, so etwa in Mali und Burkina Faso. Auch in Ghana war in der vergangenen Woche ein Gesetzentwurf, der Homosexualität unter Strafe stellt, erneut ins Parlament eingebracht worden. In Uganda wurde das Verbot 2023 derart verschärft, dass in manchen Fällen die Todesstrafe droht.

>>>> Der ausführliche Bericht von Human Rights Watch kann hier eingesehen werden (französisch)

