Syrien: Hilfswerk Missio beobachtet keine Übergriffe gegen Christen

Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien hat das katholische Hilfswerk Missio bisher keine Übergriffe gegen Christen oder religiöse Minderheiten beobachtet. Manche Experten befürchten jedoch einen „Exodus“.

Wie wird es Christinnen und Christen nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien durch eine von Islamisten angeführte Allianz ergehen? Diese Frage stellen sich derzeit nicht nur Betroffene vor Ort. „Wir sind erleichtert, dass es derzeit nach unseren Informationen bisher keine Gewalt gegen die christliche Minderheit gegeben hat“, erklärte Missio Präsident, Pfarrer Dirk Bingener, am Sonntag in Aachen. In dieser unübersichtlichen und dynamischen Lage gelte es besonders auf den Schutz von Minderheiten zu achten.

Nicht zuletzt auch an der Frage, ob sie eine Zukunft in Syrien haben, werde deutlich, ob sich die Situation im Land zum Besseren wende. Nach den dramatischen Ereignissen in Syrien stehe das katholische Hilfswerk in engem Kontakt mit seinen Projektpartnern in Syrien.

Matthias Kopp, Nahost-Experte und Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz, hatte vor einigen Tagen in einem Interview mit Domradio.de gesagt: „Ob irgendeine Form von Vermittlung darüber, ob man die Christen als Staatsbürger anerkennt, derzeit geführt werden kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Es wäre sehr zu hoffen.“

Als 2012 Islamisten schon einmal die Stadt Homs eingenommen hatten, waren Christen von dort vertrieben worden.

Eine Rebellenkoalition unter Führung der Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) nahm laut Medienberichten vom Sonntag die syrische Hauptstadt Damaskus ein. Der entmachtete Präsident Baschar al-Assad ist demzufolge außer Landes geflüchtet. Der Krieg in Syrien begann 2011 mit einem Volksaufstand gegen das Assad-Regime.