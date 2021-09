Baptisten verlieren Mitglieder

Der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden hat im vergangenen Jahr 2.510 Mitglieder verloren. Corona-Beschränkungen tragen die Schuld.

Zum Jahresende 2020 gehörten 794 Gemeinden mit 77.685 Mitgliedern zum Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG). Damit verlor der Bund 2.510 Mitglieder (3,1 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Verlust sei, so interpretiert die BEFG in einem Bericht, größtenteils darauf zurückzuführen, dass sich während der Corona-Pandemie weniger Menschen den Gemeinden angeschlossen hätten. Die Abgänge seien jedoch gleich geblieben. Mehr als die Hälfte des Rückgangs erkläre sich durch weniger Taufen und Aufnahmen durch Zeugnis als 2019.

Der BEFG schreibt, aufgrund von Corona sei ab März 2020 die Gemeindearbeit sehr beeinträchtigt gewesen. Gottesdienste, Taufen und die für das Gemeindeleben essenzielle Gemeinschaft seien gar nicht oder nur schwer möglich gewesen. Dies führte bei den beiden größten Zugangsarten zu einem deutlichen Rückgang. Bei den Taufen waren es ein Minus von 54,7 Prozent und bei der Aufnahme durch Zeugnis ein Minus von 39 Prozent.

Corona sorgt für Austritte

Die Gemeindearbeit ins Digitale zu verlagern, so BEFG-Generalsekretär Christoph Stiba, habe natürlich verhindert, Menschen zu taufen. Außerdem hätten viele Mitglieder Probleme gehabt mit der neuen Gemeindesituation. Fehlende Präsenzgottesdienste hätten, laut Stiba, Entfremdung verursacht oder beschleunigt und dadurch zu Austritten geführt. Gemeinden mit vielen Kleingruppen hätten weniger Mitglieder verloren. Dies zeige, wie wichtig Beziehungsarbeit sei.

Genereralsekretär Stiba betonte, auffällig sei vor allem die hohe Zahl an Austritten. Diese würden 41,8 Prozent aller Abgänge und 68 Prozent des Mitgliederrückgangs ausmachen. Gründe für die Austritte gäbe es verschiedene. In der Pandemie hätten manche Menschen gemerkt, dass sie ohne Gemeinde auskämen. Teilweise hätten sie sich auch nicht ausreichend wahrgenommen gefühlt. In manchen Gemeinden habe Streit über Corona, Machtfragen oder die theologische Ausrichtung zu Austritten geführt.

2020 sei nur eine ganze Gemeinde aus dem BEFG ausgetreten. Austritt oder Auflösung ganzer Gemeinden mache nur einen kleinen Anteil der Abgänge (6,3 Prozent) aus.

Michael Noss, BEFG-Präsident, meinte: „Es stimmt nachdenklich, dass auch 2020 wieder Menschen die Gemeinde verlassen haben.“ Allerdings gebe es keinen Grund zu resignieren. Der Bund vertraue auf die Kraft des Evangeliums und Jesu Christi. Noss sicherte den Ortsgemeinden in Problemsituationen die volle Unterstützung des Bundes zu.

Link: BEFG-Mitgliederstatistik 2020 (BEFG)