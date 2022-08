Bastian Benoa singt bei The Voice of Germany

- Werbung -

Der Popmusiker und Worship-Sänger Bastian Benoa nimmt an der Castingshow „The Voice of Germany“ teil. ProSieben strahlt seine Blind Audition am Donnerstag, 25. August, ab 20.15 Uhr aus, wie Benoa Jesus.de mitteilte.

Benoa bewarb sich nicht aus eigener Initiative bei „The Voice of Germany“, sondern wurde von einem Talentscout angefragt, wie das Nachrichtenportal echo24 berichtet. In einem Videointerview erwähnt er, dass es ihm mit seiner Teilnahme vor allem darum geht, Menschen mit seiner Musik zu berühren: „Wenn sich jemand rumdreht, ist es super. Aber wenn es Menschen berührt, dann habe ich mein Ziel erreicht.“ Er sei vor seinem Auftritt „so nervös wie bisher noch nie“ gewesen.