Bibel-TV-Mitgründer Henning Röhl gestorben

Journalist Henning Röhl war Pionier durch und durch. Er baute Bibel TV mit auf – dazu noch den MDR und KiKA. Jetzt ist er im Alter von 80 Jahren gestorben.

Der langjährige Bibel-TV-Geschäftsführer Henning Röhl ist am 15. Juli im Alter von 80 Jahren verstorben. Röhl war Mitgründer und erster Geschäftsführer des christlichen Fernsehsenders Bibel TV. Zuvor arbeitete er unter anderem als Tagesschau-Chef und MDR-Fernsehdirektor.

Röhl wuchs in Schleswig-Holstein als Pfarrerssohn auf. In Wien und Freiburg studierte er Philosophie, Geschichte und Germanistik. Schon während des Studiums arbeitete er beim Südwestfunk (SWF) in Baden-Baden. Sein Weg führte ihn stetig weiter nach oben: Volontariat beim SWF, Politik-Journalist, stellvertretender Chefredakteur beim Hörfunk des SWF, Direktor des NDR-Landesfunkhauses Schleswig-Holstein, Chefredaktion ARD aktuell (Tagesschau und Tagesthemen), Fernsehdirektor des MDR. Zwischen 1992 und 1999 legte Röhl als Koordinator des ARD-Familien- und Unterhaltungsprogramms den Grundstein für den Kinderkanal KiKA.

„Der Rest ist Geschichte“

Gemeinsam mit dem Verleger Norman Rentrop baute er ab 2001 als Geschäftsführer den christlichen Fernsehsender Bibel TV auf. 2012 gab er sein Amt an Matthias Brender ab. „Die Experten hielten es für unmöglich, dass sich in Deutschland ein christlicher Fernsehsender durchsetzen könnte und dazu noch hauptsächlich über freiwillige Spenden finanziert“, sagt Brender. „Doch dann kam Henning Röhl, der schon den MDR und den KiKA erfolgreich aufgebaut hatte: ein alter Hase im Medienbetrieb, mutig und mit einem großen Herz für Jesus Christus. Der Rest ist Geschichte.“

Besonders beeindruckt zeigt sich Brender von Röhls Demut: Beim MDR habe Röhl mehrere Sekretärinnen, persönliche Referenten und einen Chauffeur gehabt. „Und dann fährt er mit seiner Frau zu Ikea, kauft ein paar Schreibtische, klebt seine Briefmarken wieder selbst und fängt in einem Alter, wo andere in den Ruhestand gehen, für Gott und Bibel TV nochmal ganz von vorne an.“