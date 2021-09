Bibelübersetzung: Trotz Corona weltweit 20 Projekte gestartet

Die Jahresstatistik der Wycliffe-Bibelübersetzer zeigt: Immer mehr Menschen bekommen Zugang zum Buch der Bücher – aber es gibt noch viel zu tun.

- Werbung -

Seit Ende September 2020 sind in insgesamt circa 20 Sprachgruppen neue Projekte begonnen worden. In 13 Sprachen wurde die Übersetzung der gesamten Bibel im vergangenen Jahr fertiggestellt. In 31 weiteren Sprachen erschien erstmals das gesamte Neue Testament. Das geht aus der Jahresstatistik der Wycliffe Global Alliance (WGA) hervor.

Die komplette Bibel ist jetzt in 717 Sprachen übersetzt. Das Neue Testament liegt in weiteren 1.582 Sprachen vor, zumindest einzelne biblische Schriften sind in 1.196 Sprachen veröffentlicht worden. Damit haben insgesamt 3.495 Sprachgruppen Zugang zu mindestens eine biblischen Geschichte oder einen Teil der Bibel in ihrer Muttersprache. Sprachforscher der WGA gehen von weltweit rund 7.378 lebenden Sprachen aus. Weltweit haben 7,04 Milliarden Menschen Zugriff auf biblische Inhalte in ihrer Muttersprache. Das heißt 89 Prozent der Weltbevölkerung können zumindest Teile der Bibel in ihrer eigenen Sprache lesen.

Derzeit geht die Wycliffe Global Alliance davon aus, dass noch für 1.892 Sprachen eine Bibelübersetzung möglich und sinnvoll wäre. Die meisten von ihnen werden in Asien gesprochen (751). Für 1.119 Sprachen ist kein Übersetzungsprojekt geplant, da sie vom Aussterben bedroht sind.

Link: https://www.wycliffe.net/resources/statistics/ (englische Quelle)

Die Wycliffe Global Alliance ist der Dachverband von mehr als 100 Wycliff- und

Partnerorganisationen weltweit. Die Allianz betreut Sprachforschungs-, Bildungs- und

Bibelübersetzungsprojekte in 133 Ländern. Unter dem Dach der Wycliffe Global Alliance

arbeiten mehr als 6.000 Mitarbeiter in 2.162 Sprachen. Die einzelnen Organisationen

finanzieren sich überwiegend durch Spenden.