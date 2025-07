Bischof Bätzing empfiehlt Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

Der katholische Limburger Bischof Georg Bätzing gibt die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare frei. Sie dürfe nicht mit der katholischen Eheschließung verwechselt werden.

Der katholische Limburger Bischof Georg Bätzing gibt die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare frei. Der Bischof empfehle die Umsetzung der Handreichung „Segen gibt der Liebe Kraft. Segnungen für Paare, die sich lieben“ für die Seelsorge im Bistum, heißt es in einer Mitteilung von Donnerstag. Die Handreichung sieht Segensfeiern für Paare vor, die nach katholischem Verständnis nicht kirchlich heiraten können, etwa geschiedene und wiederverheiratete Paare, gleichgeschlechtliche Paare oder konfessionsverbindende Paare. «Mit der Umsetzung der Handreichung wollen wir im Bistum Limburg Menschen in Partnerschaften stärken, die in Liebe und Verantwortung miteinander leben», sagte Bätzing.

Segnung ist kein Sakrament

Die Segnung begründe keine Partnerschaft und dürfe nicht mit der katholischen Eheschließung als Sakrament verwechselt werden, sagte Bätzing, der auch Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz ist. Seit 2018 wird im Bistum über solche Segensfeiern diskutiert, die Beratungen fanden auch Eingang in den katholischen Reformdialog Synodaler Weg.

Die Handreichung beziehe sich sowohl auf den Beschluss der Synodalversammlung vom 10. März 2023 als auch auf die Erklärung «Fiducia supplicans» des Vatikanischen Dikasteriums für die Glaubenslehre, der Papst Franziskus am 18. Dezember 2023 zugestimmt hatte. Der Text wurde von der Gemeinsamen Konferenz aus Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken im April verabschiedet.