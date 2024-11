Bischof gegen Wahlkampf in der Adventszeit

Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister hält eine Wahlkampfphase im Dezember nicht für sinnvoll. Das könne vielen Bürgern „die Adventszeit verderben“.

Der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Landesbischof Ralf Meister, hat laut einer Pressemeldung vor einer heißen Wahlkampfphase in der Advents- und Weihnachtszeit gewarnt: „Auf die Glanzlichter, die diese vier Wochen in den Alltag bringen, freuen sich viele Menschen, ob christlich oder nicht. Wollen wir wirklich Wahlkampf und Weihnachtsmärkte, Adventsbeleuchtung und Wahlplakate, Familienfeiern und politische Streits vermischen?“

„Menschen brauchen Phasen der Besinnung, um bei klarem Verstand zu bleiben“, fügte Meister hinzu. „Das gilt erst recht in einem Jahr, das uns mit seinen Krisen und Infragestellungen an den Rand der Erschöpfung gebracht hat.“ Zu berücksichtigen sei auch, dass bei einer Wahl im Januar die gleiche Koinzidenz in vier Jahren wieder auftreten könnte.

Meister ist seit November 2018 Leitender Bischof der VELKD. Am 8. November wurde er von der Generalsynode der VELKD für weitere drei Jahre gewählt.

