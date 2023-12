Bitte nicht: die 10 schlechtesten Wichtelgeschenke

Schenken – aber richtig. Oder falsch. Eine nicht ganz ernst gemeinte Liste.

Von Tim Bergen

Weihnachten heißt für mich: warten auf Gottes Sohn, Christus ist geboren. Aber es ist auch das Fest des Schenkens – und dazu gehört in vielen Freundesgruppen und Kollegenkreisen das Wichteln. Das kann sehr schön sein, aber vielleicht kennen sie das: Es gibt bestimmte Gegenstände, die zwar häufig als Geschenk verwendet werden, jedoch bei den Beschenkten nicht unbedingt Jubel-Sprünge auslösen.

In der folgenden Liste habe ich einige Dinge zusammengefasst, die mir persönlich eher ein gequältes Lächeln entlocken – sozusagen meine „Flop-Ten“:

Kerzen: Es gibt zwar sehr schöne Duftkerzen, aber hier riecht es auch ein wenig nach Unpersönlichkeit. Socken: Wir haben uns doch neulich über Socken unterhalten, deswegen schenke ich dieses Sockenpaar. Schlüsselanhänger: Ich glaube, dass ich noch keinen Schlüsselanhänger habe. Hoffentlich wird das mein nächstes Wichtelgeschenk. Ich kann es kaum erwarten. Das sagt so viel über mich als Menschen aus. Tassen: Ernsthaft? Duschgel: Welche Botschaft wollen Sie damit übermitteln? Deko: Der „blinde“ Griff ins Deko-Regal ist nie eine gute Idee. Kugelschreiber: Heute schreiben die meisten Menschen ihre Briefe am PC. Sogar die meisten Anträge werden heutzutage digital ausgefüllt. Das beliebteste Werbegeschenk, das überflüssigste Wichtelgeschenk. Handcreme: Wenn es nicht die „Lieblingshandcreme“ der Person ist, dann würde ich die Creme im Regal stehen lassen. Topflappen: Sie sind zwar günstig, aber: nein! Zollstöcke: Kategorie Werbegeschenke, die jeder hat.

Vielleicht würden sich manche über den ein oder anderen Gegenstand aus dieser Liste durchaus freuen. Wie ist das bei Ihnen?

So oder so, folgende Fragen können bei der Auswahl eines Geschenks helfen:

Was könnte die Person wirklich gebrauchen? Worüber freut sie sich? Was macht sie oder er in ihrer/seiner Freizeit? Wer Antworten auf diese Fragen findet, wird bestimmt auch das passende Geschenk finden. Viel Erfolg und frohe Weihnachten!