„Weihnachten im Schuhkarton“ beschenkt mehr als 280.000 Kinder

In diesem Jahr hat die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ mehr als 280.000 Pakete in Deutschland gesammelt und an bedürftige Kinder verschickt. Die Geschenke sollen an Gottes Liebe erinnern.

Laut der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse können sich in diesem Jahr 284.855 Kinder in 14 osteuropäischen Ländern über ein Geschenkpaket aus Deutschland freuen. In Kirchengemeinden, Schulen, Kitas, Unternehmen, Vereinen oder im Kreise der Familie wurden die Päckchen für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton in den vergangenen Monaten gefüllt und im November zu einer der rund 4.200 Abgabestationen im deutschsprachigen Raum gebracht.

- Werbung -

Die meisten Geschenkpakete seien bereits bei den Kindern angekommen, heißt es. Sie leben in Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Ukraine, Ungarn und Weißrussland. Jedes Geschenk solle „eine greifbare Erinnerung daran sein, dass Gott jedes einzelne Kind liebt und sie nicht alleine sind“, sagt Ursula Simon, Leiterin von Weihnachten im Schuhkarton.

Weihnachtswerkstatt in Berlin

Dankbar sei man auch für die positive Resonanz der Ehrenamtlichen auf die Weihnachtswerkstatt in Berlin. Dort wird ein großer Teil der Schuhkartons vor dem Versand noch einmal durchgesehen. Die Päckchendurchsicht der restlichen Geschenkpakete geschieht in ehrenamtlich organisierten Sammelstellen. Insgesamt seien über 2.000 Person in 2.705 Schichten in der Weihnachtswerkstatt beteiligt gewesen und brachten dort 154.213 Schuhkartons auf den Weg.

Die Geschenkaktion ist Teil der weltweiten Initiative „Operation Christmas Child“. Laut dem Hilfswerk werden jährlich mehr als zehn Millionen Kinder in rund 100 Ländern erreicht. Die weltweite Gesamtzahl wird im Laufe des Januars erwartet.