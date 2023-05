BUJU 2023: Evangelium, Musik und Müllbeseitigung

- Werbung -

Rund 3.200 Jugendliche und junge Erwachsene kamen über Pfingsten beim Bundesjugendtreffen (BUJU) des Bundes Freier evangelischer Gemeinden (FeG) in Erfurt zusammen. Thema des Festivals war „Paradox Peace“. Dabei ging es um die Frage „Wie lässt sich Frieden finden in unruhigen Zeiten?“.

Es war das erste „große“ BUJU nach der Corona-Pause. Am Samstagabend trat das Rap-Duo O’Bros auf. Am Sonntag gab es verschiedene Stadtaktionen, an denen sich laut der Pressemitteilung des Bund FeG etwa 660 Jugendliche beteiligten. Die größte Aktion fand im Nordpark der Stadt Erfurt statt. Rund 270 Jugendliche sammelten dort Müll.

Für Andreas Schlüter, FeG-Bundessekretär Junge Generation und Referent Jugend, war es das letzte BUJU in verantwortlicher Position. Es seien die drei „anstrengendsten“, aber auch „genialsten“ Tage, hatte er im Vorfeld gesagt.

Das BUJU wird seit 1965 veranstaltet. Seit 2010 findet es in Erfurt statt. 2021 verzichteten die Organisatoren auf eine zentrale Veranstaltung. Stattdessen gab es im Rahmen einer BUJU-Tour sechs kleine, regionale BUJUs.