Worship-Musik: Manipulativ oder segensreich?

Lobpreis kann starke Gefühle auslösen, sagt die Musikwissenschaftlerin Kelsey Kramer McGinnis. Dies sei nicht prinzipiell bedenklich – falls die Intention stimmt.

Worship-Musik kann Emotionen manipulieren und sogar den Glauben formen, schreibt McGinnis. In einem Artikel für das US-amerikanische Magazin Christianity Today beschreibt sie aus eigener Erfahrung, wie orchestriert Worship-Zeiten bei großen Konferenzen in den USA ablaufen. Zum Beispiel sei sie dazu aufgefordert worden, ihre Arme höher zu strecken, mehr zu klatschen und mehr zu springen. Das Tempo der Lieder, Harmonie- und Dynamikänderungen sowie abwechslungsreiche Instrumentation sorgten laut McGinnis für das Übrige. Es sei natürlich, dass Musik bei entsprechender Offenheit zu Tränen rühren könne. McGinnis sieht kein prinzipielles Problem in emotionaler Worship-Musik.

Bewegende Momente während des Lobpreises entstünden ihrer Meinung nach so gut wie immer aus einer Kombination von Gottes Wirken und dem Wirken der Musik. Schon Martin Luther habe erkannt: „Neben dem Wort Gottes verdient nur die Musik, als Herrin […] der Gefühle des menschlichen Herzens gepriesen zu werden. Selbst der Heilige Geist ehrt die Musik als ein Werkzeug seines Wirkens.“

Berechtigte Sorge vor Manipulation

Aber: Musik sei mächtig. Darum müssten Gemeindemitglieder ihren Worship-Leitenden vertrauen können. „Gemeinsamer Lobpreis lädt uns ein, uns für geistliche und emotionale Führung zu öffnen. Diese Offenheit fühlt sich verletzlich an und ist es auch“, schreibt McGinnis. Die Angst sei berechtigt, dass „mächtige Leute“ aus Megachurches „mächtige Musik“ nutzen, um Loyalität und Hingabe zu stärken – „nicht nur gegenüber Gott, sondern auch gegenüber ihrer Marke“.

Aus diesem Grund braucht es laut McGinnis Worship-Leitende, die um die Tücken wissen, die in der (Lobpreis-)Musik lauern. Im Vordergrund sollte stehen, aktive „Worshipper“ anzuleiten, statt Zuschauer zu bespaßen. McGinnis empfiehlt den Worship-Leitenden, die emotionale Kraft der Musik transparent zu machen. Und: Um den Lobpreis einer Gemeinde zu bewerten, solle man sich „die Frucht“ außerhalb des Gottesdienstes anschauen.

Link: „Worship Music Is Emotionally Manipulative. Do You Trust the Leader Plucking the Strings?“ (Christianity Today; Englisch)