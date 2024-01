Bund FeG: Neuer Präses steht für „Jesus-Fokus“

Der Bund FeG hat Henrik Otto offiziell als Präses in sein Amt eingeführt. Er möchte den Fokus seiner Arbeit auf Jesus Christus richten und die Freikirche als „Beziehungsbund“ prägen.

Henrik Otto ist jetzt auch offiziell neuer Präses des Bunds Freier evangelischer Gemeinden (FeG) in Deutschland. Am Samstag (20. Januar) wurde er im Rahmen eines Gottesdienstes im Kronberg-Forum in Ewersbach ins Amt eingeführt. Sein Vorgänger Ansgar Hörsting hatte die Position zum Jahreswechsel nach 16 Jahren abgegeben. Als Präses steht Henrik Otto an der Spitze der FeG-Bundesleitung und vertritt die Bundesgemeinschaft in der Öffentlichkeit.

„Herzlich, authentisch, kompetent, klar, geradeheraus und ehrlich freundlich“ habe er Ansgar Hörsting immer erlebt, sagte Steffen Kern, Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbands. Hörsting wechselt als Pastor in eine Gemeinde nach Magdeburg. Für Henrik Otto fand Kern lobende Worte: „Du bist ein echter Hoffnungsmensch.“ In seiner Predigt zeichnete Kern die Aufgabe des FeG-Präses als Dreiklang: Hören auf Gott, Hoffen auf Jesus und die Gnade Gottes – und dadurch ins Handeln kommen.

FeG ist „Beziehungsbund“

Otto will in seiner Amtszeit den Bund FeG als „Beziehungsbund“ erhalten und prägen. Die FeG Deutschland lebe von persönlichen Begegnungen, sei aber durch ihr Wachstum herausgefordert, sagte der 47-Jährige im Interview mit der FeG-Zeitschrift „Christsein Heute“. Um diese Aufgabe zu stemmen, sieht er als zentralen Dreh- und Angelpunkt, den Fokus auf Jesus Christus zu richten: „Wir organisieren nicht religiöses Leben in Deutschland, sondern möchten von Herzen Jesus nachfolgen. Wir wollen ein betender Bund sein, mit Gemeinden, in denen Gott Menschen begegnet und Menschen Gott begegnen.“

Als Wurzeln der Freien evangelischen Gemeinden sieht Otto die Gründung auf der Schrift, die Begeisterung für Jesus und die Selbstständigkeit der Ortsgemeinden. Gleichzeitig brauchten Gemeinden eine grundsätzliche Bereitschaft zur Veränderung, um die Gesellschaft zu erreichen, betonte er schon bei seiner Wahl.

Otto ist der 15. Präses im Bund FeG. Es wurde am 17. Juni 2023 im Rahmen eines Sonder-Bundestags gewählt. Davor war er von 2002 bis 2013 Pastor der FeG Füssen und der FeG Schongau, von 2013 bis 2016 Pastor der FeG Siegen-Mitte und seit 2016 FeG-Bundessekretär für die Region Süd. Otto ist verheiratet und hat vier Söhne.

Der Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland KdöR (FeG) wurde 1874 gegründet und besteht aus mehr als 500 selbstständigen Ortsgemeinden mit insgesamt 42 350 Mitgliedern. Er ist mit der Evangelischen Allianz in Deutschland verbunden und Mitglied der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) sowie der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). Sitz der Bundesgeschäftsstelle ist Witten. Präses ist seit 2024 Henrik Otto.