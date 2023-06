„Christen ohne Kirche“: Warum treten Menschen aus?

Über zwei Millionen Menschen sind in den vergangenen fünf Jahren aus den beiden großen Kirchen ausgetreten. Eine Initiative in Nürnberg will die Gründe erforschen und Verbesserungsvorschläge sammeln.

Eine neue Initiative fordert, dass die Kirchen verstärkt auf Menschen zugehen, die der Kirche fernstehen. Das Projekt „Christen ohne Kirche“ wurde am Rande des Kirchentags in Nürnberg vorgestellt. Der Initiative gehört unter anderem die frühere Bundesfamilienministerin Renate Schmidt an. Gegenüber BR24 bezeichnete sie sich als „gläubige Christin“, habe aber mit der Kirche und deren Lehren Probleme. Schmidt will sich dafür einsetzen, Menschen wieder „ins Boot zu holen“, die gläubig sind, aber mit der Kirche nichts anfangen können.

Die Initiative hat eine Internetseite gestartet. Dort können Kirchenferne schreiben, was sie an der Kirche stört. Künftig sollen auch Diskussionen in Präsenz und im Hybridformat angeboten werde, sagte Lutz Egerer, der das Webangebot von „Christen ohne Kirche“ aufgebaut hat, gegenüber BR24. „Christen ohne Kirche“ will die Gründe für Kirchendistanz dokumentieren, Verbesserungsvorschläge sammeln und das Material an die Kirchen weitergeben.

Webseite: Christen ohne Kirche