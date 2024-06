Christliches Hilfswerk: Millionen Menschen im Sudan droht Hungerkrise

Dem Sudan droht eine Hungerkrise katastrophalen Ausmaßes. Mehr als 25 Millionen Menschen sind von Hunger bedroht, warnt das christliche Hilfswerk World Vision – darunter fast neun Millionen Kinder.

Alarmierende Prognosen sehen rund 25 Millionen Menschen im Sudan von Hunger bedroht. Das internationale christliche Hilfsorganisation World Vision warnt in einer Pressemitteilung vor einer großen Hungerkrise in dem afrikanischen Land und bezieht sich dabei auf den jüngsten IPC-Hungerbericht . Bereits jetzt litten hunderttausende Kinder an akuter Unterernährung, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Hungerkrise im Sudan ist die schlimmste, die das Land je verzeichnet hat. Die Situation ist katastrophal“, sagt John P. Makoni, Direktor von World Vision Sudan. „Die Betroffenen benötigten sofort Hilfe. Jede Verzögerung kann Menschenleben kosten.“ Im Sudan sind rund zehn Millionen Menschen aufgrund des Bürgerkriegs auf der Flucht. Viele Flüchtlinge können sich wegen der steigenden Inflation keine Nahrungsmittel mehr leisten.

- Werbung -

„Wir hören von Menschen, die Gras essen“

Die anhaltende Dürre verschärfe die Situation, heißt es. „Der Sudan ist auch vom Klimawandel stark betroffen; es ist nun schon die dritte Saison in Folge zu trocken. Damit gibt es keine Ernte. Der Krieg hat die Situation zusätzlich verschlimmert und macht es unmöglich, etwas anzubauen oder zu pflanzen“, erklärt Makoni. „Wir hören von Menschen, die Gras essen, Blätter oder die Schalen von Erdnusskernen kochen, um das damit aromatisierte Wasser zu trinken.“ Die Nahrungsmittelknappheit führe außerdem dazu, dass der Zugang der Kinder zu Bildung unterbrochen werde. Dies könne sie in „gefährliche Arbeit, frühe Heirat oder sexuelle Ausbeutung und Missbrauch treiben“.

World Vision fordert einen „ungehinderten Zugang“ für Hilfsorganisationen, um mit Nahrungsmittelhilfe eine drohende Hungersnot abzuwenden und um Geld für lebensnotwendige Güter und die medizinische Grundversorgung bereitzustellen. World Vision Deutschland ist nach eigenen Angaben derzeit mit Projekten in den sudanesischen Regionen Blue Nile, Kordofan und Darfur aktiv. Auch die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) sind im Sudan und in den Nachbarländern aktiv.

Link:s