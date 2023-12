Chanukka-Leuchter in Berlin beschädigt

Anlässlich des Chanukka-Festes wurden in Berlin etwa 50 achtarmige Leuchter auf öffentlichen Plätzen aufgestellt. In der vergangenen Nacht ist erneut ein Leuchter beschädigt worden.

Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag an dem an der Urania in Berlin-Schöneberg aufgestellten achtarmigen jüdischen Leuchter ein Licht gewaltsam entfernt und auf den Boden geschmissen. Zudem wurde ein Schild an dem Leuchter abgerissen. Die Beschädigung wurde von Polizeibeamten gegen 23.20 Uhr bemerkt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ermittelt werde wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Mit Anbruch der Dunkelheit hatte am vergangenen Donnerstag das achttägige jüdische Lichterfest Chanukka begonnen. Dazu wurden im ganzen Berliner Stadtgebiet an öffentlichen Plätzen rund 50 der achtarmigen Leuchter aufgestellt. Jeden Tag wird an den Leuchtern ein neues Licht entzündet. Bereits wenige Stunden nach Beginn des Lichterfestes hatte am Donnerstagabend ein Unbekannter einen am Wilden Eber in Berlin-Schmargendorf aufgestellten Chanukka-Leuchter umgeworfen.

Historischer Hintergrund des Chanukka-Festes ist der Sieg einer Gruppe jüdischer Krieger im zweiten Jahrhundert vor Christus und die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem nach dessen Zerstörung. In der Regel wird an dem Fest in Familien, mit Freunden und in Gemeinden fröhlich gefeiert.