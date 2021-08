„Diese Unwetter haben mit Gott nichts zu tun“

- Werbung -

Für eine Sonntagsausgabe der Bild-Zeitung äußerte die 63-jährige evangelische Theologin und Pastorin Margot Käßmann, die Unwetter und Katastrophen der letzten Wochen gingen nicht auf Gottes Konto. Vielmehr seien Fluten und Brände, wie sie zuletzt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz bzw. Griechenland geschehen sind, die natürliche Folge des menschengemachten Klimawandels: „Sie sind Folge unserer hochmütigen Haltung: Wir ändern einfach nichts, weil es am bequemsten ist“, schreibt Käßmann. Sie plädiere daher für eine „glasklare Klimapolitik“, heißt es in dem Bild-Artikel weiter.

Käßmann war von 2009 bis 2010 Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sowie in weiteren kirchlichen Leitungsämtern aktiv. Seit Juni 2018 befindet sie sich im vorzeitigen Ruhestand.

