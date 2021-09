Dietrich Bonhoeffer: Fromm, sozial, politisch

Widerstandskämpfer, Ethiker – oder gar „Heiliger“? Der Theologe Thorsten Dietz verrät, was ihn an Dietrich Bonhoeffer fasziniert und wie dieser überzeugend persönliche Frömmigkeit und politisches Engagement lebte.

Professor Dietz, ihre erste Begegnung mit Dietrich Bonhoeffer hatten Sie …

Dietz: 1991. Als Atheist war ich ins Theologiestudium reingestolpert. Ich fing an, die Bibel zu lesen, fand Jesus und schaute mich in der Theologie um, nach einem Theologen mit Herzblut für Jesus. Dabei stieß ich auf Bonhoeffer. Wenige Monate nach meiner Bekehrung habe ich die dicke Bethge-Biografie über Bonhoeffer komplett durchgelesen. Dieses Buch hat mich fasziniert, begeistert, aber auch überfordert. Seit 30 Jahren lebe ich mit Bonhoeffer.

Dietrich Bonhoeffer gilt für einige Menschen als „Heiliger“ der Gegenwart. Was spricht für Sie für diese These? Und was dagegen?

(lacht) Bonhoeffer ist für uns Evangelische ein Gegenüber zu den katholischen Heiligen. Der Protestantismus hat ja ganz wenige Figuren, mit denen alle etwas anfangen können. Im Grunde haben wir nur Martin Luther und Dietrich Bonhoeffer. Die Idee von Vorbildern gehört für mich unbedingt zum Christentum. So wie Gott Mensch wurde, sich anschaubar machte, so brauchen wir auch Zeugen des Glaubens. Wir sollten die „Heiligen“ aber nicht als fehlerlose Menschen wahrnehmen und verehren.

Bonhoeffer war unfähig,

oberflächlich zu sein.

Was macht den Menschen Dietrich Bonhoeffer besonders?

Seine Tiefe! Bonhoeffer war unfähig, oberflächlich zu sein. Er ist immer sehr tiefgründig in der Bibel und in theologischen Fragen beheimatet, ohne dabei weltfremd zu werden. Bonhoeffer war trotz aller gedanklicher Tiefe nahe bei den Menschen, in den Weltkrisen und Auseinandersetzungen zu Hause.

Was war für ihn der Beweggrund, in den Widerstand gegen die Nationalsozialisten zu gehen?

Die Judenverfolgung. Von seiner Herkunft her war er dem Dritten Reich gegenüber skeptisch eingestellt. Bonhoeffers Familie war weder links noch liberal, sondern konservativ. Sie fanden den aufkommenden Nationalsozialismus primitiv. Bonhoeffer hat immer mehr erfahren, welch schreckliche Auswirkung die Judenverfolgung hat. Dies war für ihn so grauenhaft, dass er als überzeugter Pazifist bereit wurde, dieses Regime auch mit Gewalt zu beseitigen.

Thorsten Dietz (Foto: SCM Bundes-Verlag)

Führte seine positive Stellung zu den Juden nicht auch zum Bruch mit der Bekennenden Kirche?

Der Antisemitismus war damals in Deutschland – auch in der Kirche, der Gemeinschaftsbewegung, den Freikirchen – ganz selbstverständlich. Die waren alle Kinder ihrer Zeit, mit wenigen Ausnahmen. Die Liberalen oder die Kommunisten, die hier gegen dieses Unrecht aufschrien, waren eine Minderheit. Auch die Bekennende Kirche spielte hier eine unrühmliche Rolle. Karl Barth sagte nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es seine schlimmste Anfechtung gewesen sei, dass er die Judenfrage nicht zentral gemacht hätte. Barth war nicht antisemitisch, aber er hat das aufflammende Feuer bei weitem unterschätzt. Dem Großteil der Bekennenden Kirche ging es überwiegend um den Schutz der Eigenständigkeit der Kirche. Bonhoeffer hingegen gehörte dem radikalen Flügel an. Für ihn war klar: Wir können nicht gregorianisch singen, wenn wir nicht für die Juden schreien. Dies war jedoch eine Randposition auch in der Bekennenden Kirche.

Was ist der zentrale Gedanke in Bonhoeffers Theologie und Ethik?

(lacht) Bei 10.000 Seiten ist dies gar nicht so einfach zu sagen. Das Zentrale ist der Weg Jesu Christi. Jesus Christus selbst, der menschgewordene Gott, ist für ihn das Zentrum des christlichen Glaubens und seiner Überlegungen. Bonhoeffers Schwerpunkt lag nicht auf der Lehre über Jesus, sondern auf der Person Jesus. Bonhoeffer ging es um das „Du“ als Gegenüber, mit seinem Weg von der Höhe in die Tiefe, mit seinem Weg von der Mitte an die Grenzen, mit seinem Weg, auf dem er sich denen zuwendet, die an den Rand gedrückt werden. Dieser Blick von unten ist für Bonhoeffer entscheidend. Christus ist für ihn an die Grenzen gegangen. Daraus konstruiert er den Weg der Nachfolge.

Glauben in biblischem Sinne

wird für ihn zur Nachfolge.

Daraus entwickelte sich dann das Buch „Nachfolge“?

Richtig! Glaube allein ist für ihn zu wenig. Glaube darf für ihn nicht in der Theorie stecken bleiben. Glauben in biblischem Sinne wird für ihn zur Nachfolge. Dieses Sein und Werden und Unterwegssein wie Jesus ist für seine Ethik und Dogmatik zentral.

Sie haben gemeinsam mit Ihrem Kollegen Prof. Dr. Tobias Faix eine Ethik veröffentlicht. Was würde Bonhoeffer als Rezensent Ihrer Ethik sagen? Gäbe er eine Leseempfehlung?

Das hoffe ich doch! (lacht) Im Ernst: Jede Theologie ist Theologie ihrer Zeit. Dies gehört auch zu den großen Einsichten Bonhoeffers. Er sagt früh: Eine Erkenntnis kann nicht getrennt werden von der Existenz, in der sie gewonnen wird. Von daher gilt: Wir machen eine Ethik 2021, Bonhoeffer machte eine Ethik 1940.

Ich hake trotzdem nochmals nach …

Bonhoeffer würde sicher merken, dass wir ihn uns zum Vorbild nehmen. Er wurde uns zum Leitstern, über Ethisches nachzudenken.

Bonhoeffer prägte den Begriff des „religionslosen Christentums“. Was verbirgt sich dahinter und was können Gemeinden heute davon lernen?

Bonhoeffer sieht das, was wir heute Säkularisierung nennen. Er steigt aus der Chorgemeinschaft derer aus, die das als den Untergang des christlichen Abendlandes beklagen.

Hat dies nicht etwas Prophetisches?

(leidenschaftlich) Ja, natürlich! Er sagt, die Säkularisierung sei nicht zu stoppen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sagten viele, da gab es die gottlosen Nazis, jetzt ist wieder die Kirche im Dorf, jetzt kommen wir wieder in glorreiche Verhältnisse. Bonhoeffer sagt hier deutlich: Nein! Für ihn ist hier ein großer Prozess im Gange, der sich immer mehr durchsetzen wird. Er sagt, was hier verloren geht, ist nicht das Wesen des Christentums, sondern es geht nur eine bestimmte Gestalt des Christentums verloren. Diese Gestalt nennt er Religion.

Was geht genau verloren?

Die große Überzeugung, dass der christliche Glaube von einer Weltanschauung getragen wird, in der Gott und Kirche schon immer selbstverständlich sind. Zudem geht eine Art Heils-Egoismus verloren. Das Christentum als Innerlichkeit, „wo ich gerettet werde, wo ich in den Himmel will und die Welt ein Jammertal ist“, leuchtet vielen nicht mehr ein.

Lasst uns nicht klagen über den Schwund der Religion, sondern lasst uns neu buchstabieren, was Nachfolge Christi in der heutigen Zeit heißt.

Für Bonhoeffer kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken?

Überhaupt nicht. Für ihn ist der Wegfall dieser Stützen kein Schaden. Er sagt, die „mündige Welt“ ist in gewisser Hinsicht gottloser, aber sie ist gottnäher, weil sie ehrlicher ist. Sie verzichtet auf ein Gehäuse, auf Tragstützen, die den christlichen Glauben auch überschrieben haben. Die imperiale Überformung des Christentums geht verloren. Bonhoeffers Impuls lautet daher: Lasst uns nicht klagen über den Schwund der Religion, sondern lasst uns neu buchstabieren, was Nachfolge Christi in der heutigen Zeit heißt. Es gilt, sich seiner Überzeugung nach neu von Jesus in diese Welt senden zu lassen, von ihm zu lernen, wie wir unseren Glauben bezeugen ohne die Selbstverständlichkeiten von früher. Bonhoeffer rechnet hier mit einem langen Prozess über Generationen.

Würde Bonhoeffer von der Kanzel verkündigen, dass die Welt schwärzer wird

(leidenschaftlich) Nein! Die hier und dort verkündigte Verfallslogik stimmt für ihn nicht. Bonhoeffer schreibt seine Ethik in den finstersten Jahren der Menschheitsgeschichte. Vieles ist heute objektiv besser geworden. Die ganze Logik „Es geht nur noch abwärts“ ist Käse! Das Christentum ist in einer Umformungskrise. Es muss sich erneuern angesichts einer Welt, die aus dem bisherigen Gehäuse des Christentums herausgewachsen ist. Dies gilt es, nüchtern anzuerkennen und als Chance zur Neuentdeckung des christlichen Glaubens in der heutigen Zeit zu begreifen.

Was kann die Kirche der Gegenwart vom Seelsorger und Prediger Dietrich Bonhoeffer lernen?

1. Hinsehen. 2. Hinsehen. 3. Hinsehen. Für Bonhoeffer war es immer wichtig, dass man in die Welt hingeht, die man verändern will. Die Menschwerdung Christi kann man nicht vom Schreibtisch her, vom Gebetssaal her in die Welt tragen, sondern nur, indem man hingeht, sich den Fragen, den Herausforderungen, den Problemen der Welt stellt. Bonhoeffer lädt ein, mit den Menschen zu leben, bei ihnen zu sein und in ihrer Gemeinschaft die Frage nach Jesus Christus zu stellen und von ihm zu reden.

Der frühe Bonhoeffer schreibt: „Mission ist Handeln Gottes durch die Gemeinde.“ Später redet er davon: „“irche ist Kirche für andere.“ Wie kann Mission von Bonhoeffer her heute gedacht und gelebt werden?

Bonhoeffer ist die Verkündigung Jesu Christi wichtig. Jesus Christus zur Entscheidung zu predigen, ist für ihn ein Grundauftrag der Kirche. Er sagt aber auch sehr klar: Mission gelingt heute nicht mehr nur durch Worte, sondern die Kirche muss durch ihr Leben, ihre Existenz ausstrahlen, was sie glaubt. Dies kann sie aber nur, wenn sie sich die weltlichen Fragen der Menschen zu Herzen nimmt.

Bonhoeffer ist evangelistisch

wie die Frommen.

Er ist politisch wie die Sozialen.

Setzt sich Bonhoeffer damit nicht zwischen die Stühle?

Ja! Bonhoeffer steht sozusagen zwischen den Lagern. Er ist evangelistisch wie die Frommen. Er ist politisch wie die Sozialen. Er ist beides von ganzem Herzen. Das ist sein Vermächtnis an uns, seine Kirche: Das Engagement für die weltlichen Fragen ist nicht von der Verkündigung des Evangeliums zu trennen.

Bonhoeffer wird ja heute von vielen Richtungen vereinnahmt. Wo haben Sie Bauchschmerzen?

Ich finde es gut, dass er von verschiedenen Richtungen entdeckt und zitiert wird. Er hat etwas zu bieten für Soziale, Liberale und Konservative. Bauchschmerzen habe ich bei der Vereinnahmung Bonhoeffers durch Rechte. Da erlebe ich eine völlige Verfälschung seiner Person. Bonhoeffer bekommt ja wesentliche Anstöße für sein Wirken durch die Begegnung mit einer People of Color-Gemeinde in Harlem. Diese Begegnung mit der schwarzen Frömmigkeit ist für ihn nochmals eine Glaubenswendung und Glaubensvertiefung. Er gewinnt an Jesus- und Bibelfrömmigkeit. Gleichzeitig erlebt er aber auch, dass Bürgerrechtsfragen sehr zentral sind. Bonhoeffer ist daher gänzlich antirassistisch eingestellt. Die Rassentrennung in den USA schockiert ihn zutiefst. Er überträgt diese Erfahrung drei Jahre später auf den Antisemitismus in Deutschland. Dass Bonhoeffer teilweise für eine Agenda einer rechten Politik vereinnahmt wird, die nationalistisch das Wohl des eigenen Landes höher wertet als das Leben von Menschen auf der Flucht, ist unmöglich.

„Dem Rad in die Speichen fallen“: Wo gilt dieser Auftrag heute für Kirchen und Gemeinden?

Ich rate damit zur Vorsicht. Dies ist eine frühe Formulierung aus dem Jahr 1933. Dort sagt Bonhoeffer: Aufgabe der Kirche kann nicht nur sein, den Verwundeten zu helfen, die unter die Räder gekommen sind. Es kann seiner Überzeugung nach auch die Zeit kommen, wo man dem Rad in die Speichen greifen muss. Dies war jedoch ein Gedanke innerhalb eines totalitären Systems. Ich halte gar nichts davon, wenn Christen sich in einem demokratischen Rechtsstaat aufführen wie Christen im Widerstand. Dies ist abwegig, falsch und pervertiert die eigentliche Grundaussage Bonhoeffers.

Füllen Sie die Aussage Bonhoeffers mal positiv …

Nehmen wir die Aktion „Wir schicken ein Schiff“. Dies ist der Protest gegen eine EU-Politik, die Menschenrechte ignoriert. Hier wird stellvertretend für staatliche Instanzen im Graubereich gehandelt, zugunsten von Menschenleben und Menschenrechten. In diesem Sinne wird vielleicht nicht dem Rad in die Speichen gegriffen, aber doch mal aufs Schutzblech oder die Karosse gepocht mit der klaren Ansage: Hey, es wäre eure Aufgabe, Menschen zu retten. Solche Zeichenhandlungen gehören zur Kirchenpolitik im Sinne Bonhoeffers, aber ganz klar auch in dem Bewusstsein: Kirche kann niemals Politik machen oder gar ersetzen. Kirche muss und darf im demokratischen Gemeinwesen aber auch deutlich machen, an wessen Seite sie steht, wofür sie steht.

Bonhoeffers Frauenbild war damals

schon völlig aus der Zeit gefallen.

Jetzt haben Sie Bonhoeffer viel gelobt. Welche kritischen Fragen würden Sie Dietrich Bonhoeffer stellen?

Er bekommt keinen Zugang zur Demokratie. Er träumt von einem Elitenstaat, einem Staat der Optimaten. Und sein Frauenbild: Dies war damals schon völlig aus der Zeit gefallen. Diese Frage würde ich ihm stellen: Warum bekommt er keinen Draht dazu, Frauen als gleichberechtigte, ebenbürtige Menschen in seiner Zeit wahrzunehmen? Warum gelingt es ihm nicht, an der Weimarer Republik das Schützenswerte und Gute zu sehen? Warum hat er keine demokratische Vision für ein Deutschland nach dem Krieg entwickeln können?

Welche Bonhoeffer-Bücher würden Sie Interessierten ans Herz legen?

Zum Einstieg empfehle ich die Lektüre „Gemeinsames Leben. Darin findet sich viel Stoff für Leute mit geistlicher Sehnsucht. Menschen, die tiefer in Bonhoeffers Werke einsteigen wollen, sollten „Widerstand und Ergebung“ lesen. Darin findet man die Vision für eine Kirche, die Jesus nachfolgt. Es geht weg vom Heilsegoismus hin zu einer Erlösung in Christus und einer Verantwortungsübernahme in dieser Welt. In der Antwort auf die weltlichen Fragen zeigt sich seiner Überzeugung nach am besten, an welchen Gott wir wirklich glauben. Dieser Impuls mit Christus als Mitte und Ausgangspunkt ist bei Bonhoeffer echt, wahrhaftig und damit anregend für uns Christen heute.

Herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch!

Die Fragen stellten Rüdiger Jope (Chefredakteur des Kirchenmagazins 3E) und Ulrich Mang (Referent für Sozial-Missionarische Arbeit des Deutschen EC-Verbandes).