Annette Kurschus zur EKD-Ratsvorsitzenden gewählt

Die westfälische Theologin Annette Kurschus ist neue Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Synode und Kirchenkonferenz wählten die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen am Mittwoch mit 126 von 140 Stimmen.

Die 58-jährige Kurschus war zuvor bereits stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende und ist nach Margot Käßmann die zweite Frau an der Spitze der EKD. Sie folgt auf Heinrich Bedford-Strohm, der nicht für eine weitere sechsjährige Amtszeit kandidierte. Es gab vier Nein-Stimmen und zehn Enthaltungen.

Kurschus steht seit 2012 an der Spitze der westfälischen Landeskirche, die derzeit rund 2,1 Millionen Mitglieder hat. Besonders geschätzt sind die Predigten der ruhig und überlegt auftretenden Theologin. Bei den Wahlen zum Rat der EKD war Kurschus am Dienstag als einzige Kandidatin bereits im ersten Wahlgang mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit in das kirchliche Leitungsgremium gewählt worden. Damit wurde sie zur Favoritin für den Ratsvorsitz.

In einer kurzen Rede nach ihrer Wahl erklärte Kurschus, das Thema Missbrauch zur Chefsache machen zu wollen. Es gehe um verbindliche Strukturen und Konzepte, damit solche Taten nicht mehr passieren können.

Drei Frauen an der Spitze der EKD

Zu ihrer Stellvertreterin wurde die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs gewählt. Die 60-Jährige erhielt bei der digitalen Abstimmung 116 von 139 Stimmen. Es gab elf Nein-Stimmen und zwölf Enthaltungen.Damit stehen nun drei Frauen an der Spitze der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das Amt der Präses hat seit dem Frühjahr die Studentin Anna-Nicole Heinrich inne.

Annette Kurschus ist Mitherausgeberin des evangelischen Magazins „Chrismon“ und der evangelischen Monatszeitschrift „Zeitzeichen“. Kirsten Fehrs war bis 2020 Sprecherin des Beauftragtenrates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Sie engagiert sich als Vorsitzende des Interreligiösen Forums Hamburg für den Dialog der Religionen, ist Botschafterin der Seemannsmission und wirbt für eine humane Flüchtlingspolitik.