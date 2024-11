EKD-Synode wählt Kirsten Fehrs zur Ratsvorsitzenden

Kommissarisch hatte sie den Ratsvorsitz bereits seit einem Jahr inne, jetzt steht die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs ganz offiziell an der Spitze der EKD. Die Delegierten wählten sie im ersten Wahlgang. Gegenkandidaten gab es nicht.

Bischöfin Kirsten Fehrs ist seit heute gewählte Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Delegierten aus Synode und Kirchenkonferenz (Vertreterinnen und Vertreter der Landeskirchen) wählten die 63-Jährige bei der Synodentagung in Würzburg im ersten Wahlgang mit der nötigen Zweidrittelmehrheit. Fehrs erhielt 97 von 130 Stimmen. 14 Delegierte votierten mit „Nein“, 19 enthielten sich.

- Werbung -

Nach der Wahl sagte Fehrs, das Amt flöße ihr gehörigen Respekt ein. „Wir alle wissen, dass wir in den nächsten Jahren schwierige Themen zu bearbeiten haben und Veränderungen auf den Weg zu bringen haben.“ Als Beispiele nannte sie die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs und den Mitgliederschwund der Kirche. Die Bischöfin schloss ihre Ansprache mit einem Wort aus Psalm 27: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten.“

Kirsten Fehrs wuchs an der schleswig-holsteinischen Westküste in Wesselburen auf. Nach ihrem Studium in Hamburg war sie Gemeindepastorin im holsteinischen Hohenwestedt, Bildungsreferentin sowie Personal- und Organisationsentwicklerin. 2006 wurde sie Pröpstin und Hauptpastorin an der Hamburger Hauptkirche St. Jacobi. Im Juni 2011 wählte die Landessynode sie zur Bischöfin. Ihr Bischofsbezirk Hamburg und Lübeck umfasst neben den beiden Hansestädten auch das Hamburger Umland und den Kreis Herzogtum Lauenburg. Seit November 2015 ist Kirsten Fehrs Mitglied im Rat der EKD.

Stellvertreter kommt aus Sachsen

Der sächsische Landesbischof Tobias Bilz ist zum stellvertretenden Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt worden. Der 60 Jahre alte Theologe erhielt 110 von 125 Stimmen. Es gab zehn Enthaltungen und fünf Gegenstimmen.

Ratsvorsitz und Stellvertretung werden laut Kirchenwahlgesetz aus der Mitte der Ratsmitglieder von der Synode und der Kirchenkonferenz gemeinsam in getrennten Wahlgängen mit Zweidrittelmehrheit gewählt. Die Amtszeit der 13. Synode der EKD dauert noch bis 2027

- Werbung -

Drei „Neue“ im Rat der EKD

Der Rat der EKD ist bereits seit dem gestrigen Montag wieder „komplett“. Dem 15 Mitglieder zählenden Leitungsgremium gehören neu an der Berliner Bischof Christian Stäblein, die Kirchenpräsidentin der Evangelisch-Reformierten Kirche, Susanne Bei der Wieden, und die Ordensschwester Nicole Grochowina. Sie wurden bereits am Montag gewählt

Allerdings brauchte es sechs Wahlgänge bis zur Entscheidung. Stäblein erhielt im ersten Wahlgang 107 von 135 abgegebenen Stimmen der Synodalen sowie der Delegierten der Kirchenkonferenz, in der die 20 evangelischen Landeskirchen vertreten sind. Bei der Wieden setzte sich im vierten Wahlgang mit 97 von 136 Stimmen durch.

V.l.n.r.: Ordensschwester Nicole Grochowina (Christusbruderschaft Selbitz), der Berliner Bischof Christian Stäblein und Kirchenpraesidentin Susanne Bei der Wieden (epd-Bild: Heike Lyding)

In fünf Wahlgängen erreichten aber weder die Ordensschwester Nicole Grochowina noch die Pastorin Andrea Wagner-Pinggéra, Vorständin der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Wahl wurde am Abend zunächst unterbrochen. Im sechsten Wahlgang schließlich schaffte Grochowina das Quorum, als sie 113 von 130 gültigen Stimmen auf sich vereinte. Wagner-Pinggéra hatte vor der entscheidenden Abstimmung ihre Kandidatur zurückgezogen, nachdem sie in allen fünf Wahlgängen zuvor jeweils die wenigsten Stimmen bekommen hatte.

Die Nachwahl war nötig geworden, weil die westfälische Präses Annette Kurschus vor einem Jahr alle kirchlichen Leitungsämter niedergelegt hatte, der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung aus Altersgründen sowie der Bochumer Kirchenrechtsprofessor Jacob Joussen aus persönlichen Gründen aus dem Rat ausscheiden.