Evangelischer Kirchentag in Nürnberg beginnt

Politiker und Kirchenvertreter debattieren ab heute in Nürnberg beim 38. Evangelischen Kirchentag über Friedensethik, Asylpolitik und Klimaschutz. Zu den Gästen zählen Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz. Dazu gibt es Gottesdienste, Bibelarbeiten und viel Kultur.

Erstmals seit Ende der Corona-Pandemie treffen sich Zehntausende evangelische Christinnen und Christen in Nürnberg wieder zu einem Kirchentag. Vom heutigen Mittwoch an werden etwa 100.000 Besucherinnen und Besucher in der mittelfränkischen Stadt zum 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag erwartet, wie die Veranstalter mitteilten. Das größte christliche Laientreffen in Deutschland, das bis Sonntag dauert, findet in diesem Jahr unter der Losung „Jetzt ist die Zeit“ statt. Präsident des Kirchentags ist der ehemalige CDU-Bundesminister Thomas de Maizière.

Nicht nur in Nürnberg, auch in der Nachbarstadt Fürth stehen rund 2.000 Veranstaltungen auf dem Programm, darunter Gottesdienste, Bibelarbeiten, Podien und Konzerte. Als prominente Besucher werden neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Altbundespräsident Joachim Gauck wollen am Samstag auf einem Podium sprechen. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz soll am Samstag eine Bibelarbeit gestalten.

Auch die christlichen Kirchen schicken zahlreiche Vertreter auf die Podien, darunter die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, und der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing.

Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm ist einer der Gastgeber. Für den früheren EKD-Ratsvorsitzenden wird es der letzte Kirchentag im Amt. Seine Amtsnachfolgerin, die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus, musste ihre Teilnahme wegen einer Corona-Erkrankung kurzfristig absagen, wie die EKD am Dienstag mitteilte. Kurschus hätte unter anderem am Samstag an einem Podium zum Thema Fake News teilnehmen sollen.

Kirchenmitglieder künftig in der Minderheit

Die EKD-Synodenpräses Heinrich wird am Donnerstag an einem Podium zum Thema Sinnstiftung in einer Gesellschaft mit Christinnen und Christen in der Minderheit teilnehmen. Auch das kirchenpolitische Großthema Aufklärung und Aufarbeitung von Missbrauchsfällen findet Raum auf dem Kirchentag. Dazu findet am Samstag der Thementag „Macht – Missbrauch – Verantwortung“ statt, unter anderem wird der SPD-Politiker Lars Castellucci dazu auf einem Podium sprechen.

Traditionell werden auf dem Kirchentag Themen aus Kirche und Politik öffentlich diskutiert. In diesem Jahr sind die Schwerpunktthemen Krieg und Frieden, Antisemitismus, Klimawandel und die Zukunft der Kirchen in einer zunehmend säkularen Gesellschaft. Eröffnet wird der Kirchentag mit einem Festgottesdienst auf dem Hauptmarkt. Die Predigt hält der scheidende bayerische Landesbischof Bedford-Strohm. Anschließend findet traditionell der „Abend der Begegnung“ in der Nürnberger Innenstadt statt, zu dem rund 200.000 Menschen erwartet werden.

Der evangelische Kirchentag findet seit 74 Jahren an wechselnden Orten statt: Gegründet wurde der evangelische Kirchentag 1949 in Hannover als große Laienbewegung. Der Kirchentag will die jeweils wichtigsten gesellschaftlichen Themen der Gegenwart spiegeln. Der nächste Kirchentag soll 2025 wieder in Hannover stattfinden.