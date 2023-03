Evangelist gewinnt Oscar

Der Brite Charlie Mackesy hat den Oscar in der Kategorie „Bester animierter Kurzfilm“ gewonnen. Früher war er Atheist, heute evangelisiert er.

Die Oscar-Academy hat Mackesys Verfilmung seines eigenen Buches „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“ ausgezeichnet. Das US-amerikanische Nachrichtenportal CBN News hat ihn in London besucht. Mackesy schreibt nicht nur und dreht Filme, sondern malt auch. Seine Gemälde und Skulpturen verkaufte er bereits an die Schauspielerin Whoopi Goldberg und den Musiker Sting. Mit der Kunst fing Mackesy vor rund 25 Jahren an. „Ich glaube, du brauchst einen Grund zum Malen“, sagte er CBN News. Damals war er noch Atheist.

Bei einem Festival rührte ihn der Gospelsong „Oh, Happy Day“ zu Tränen. Erst Jesus habe ihm die Augen für die Schönheit der Menschen geöffnet. Durch seine Kunst möchte Mackesy Gottes Liebe weitergeben. Er ist Teil der Kirche Holy Trinity Brompton in London. Pastor Nicky Gumbel lobte ihn CBN News gegenüber als „den aktuell besten Evangelisten Großbritanniens“.