Gebetshaus Augsburg eröffnet Erweiterungsbau

Neue Räume, neues Veranstaltungsformat, neue Webseite + Logo: Das Gebetshaus Augsburg will dadurch noch mehr Menschen für Glauben und Gebet begeistern.

Durch neue Veranstaltungsformate und die wachsende Zahl an Mitarbeitern sei der Platzbedarf in den letzten Jahren stetig gewachsen, heißt es in einer Pressemitteilung des Gebetshauses. Nach zwei Jahren Bauzeit könne der Erweiterungsbau „P7 EventHub“ (benannt nach seiner Lage in der Pilsener Straße 7, direkt gegenüber des Gebetshauses) im Mai bezogen werden. Auf rund 900 Quadratmetern ist Platz für weitere Büroflächen und einen Veranstaltungsraum mit Kapazität für bis zu 300 Personen. „Es freut uns sehr, dass der GebetshausCampus jetzt Realität wird! Mit dem P7 EventHub haben wir noch mehr Raum, damit möglichst viele Menschen durch Gebet eine lebendige Beziehung zu Gott finden“, sagt Constantin Maasburg, Geschäftsführer des Gebetshauses.

Neues Veranstaltungsformat „BigSaturday“

Mit der Eröffnung des P7 EventHub soll am 31. Mai das neue Veranstaltungsformat „BigSaturday“ starten, das den „DonnerstagAbend“ ablöst. Johannes Hartl, Gründer des Gebetshauses, betont: „Mit unserem neuen Eventformat ‚BigSaturday‘ sollen Menschen die Faszination Jesus erleben. Es ist ein Gebetshaus-Powerpaket an Lobpreis, Seminaren und Inspiration für alle Altersgruppen.“ Das monatlich stattfindende Event biete neben Lobpreis und Seminaren auch Kinderbetreuung und spezielle Angebote für Teens und junge Erwachsene und sei so für alle Generationen attraktiv. Der „BigSaturday“ soll jeweils am ersten Samstag im Monat vor Ort im P7 EventHub stattfinden.

Außerdem erhält das Gebetshaus ein neues Corporate Design, das in den nächsten Wochen über die Sozialen Medien veröffentlicht werden soll. Dies soll „unsere Vision zeitgemäß abbilden: Das Gebetshaus ist ein modernes Kloster, in dem die Gegenwart Gottes erfahrbar ist. Ein Ort des Gebets, des Trainings und der Inspiration.“

Das Gebetshaus Augsburg ist eine ökumenische Organisation, die es sich zum Ziel macht, den christlichen Glauben auf zeitgemäße Weise erfahrbar zu machen. Der gemeinnützige Verein trägt sich durch Spenden, beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit rund 100 Mitarbeiter und wird durch zahlreiche Ehrenamtliche unterstützt.

