GOTTDIGITAL: Gemeinsam digital Kirche gestalten

Gemeinsam denken, glauben, gestalten: Am 21. Februar lädt GOTTDIGITAL zum Online-Barcamp ein – mit Keynote, offenen Sessions und KI-generierten Themenräumen.

Das christliche Projekt GOTTDIGITAL veranstaltet am 21. Februar von 14 bis 19 Uhr via Zoom ein großes Online-Barcamp. Zu Beginn spricht der Jugend- und Social-Media-Pastor Sem Dietterle in einer Keynote über die Frage, wie künstliche Intelligenz und soziale Medien kirchliche Arbeit prägen. Anschließend gibt es vier Session-Phasen à 30 Minuten.

Bei einem Barcamp gibt es kein festes Programm. Die Teilnehmenden schlagen die Themen im Plenum vor. Je nach Interesse werden die Sessions anschließend in Breakout-Räumen durchgeführt. Inhaltlich sind die Sessions frei gestaltbar: Vorträge, Gespräche, Workshops oder offene Diskussionen sind möglich, solange sie einen Bezug zu Digitalisierung und christlicher Gemeinschaft haben. Die vierte Sessionphase wird von einer KI unterstützt. Sie erstellt auf Grundlage der Hashtags aus den Anmeldungen automatisch Themenräume. Es gibt zwölf Expertinnen und Experten, die das Barcamp begleiten. Hier geht es zur Anmeldung.

GOTTDIGITAL will nach eigenen Angaben Digitalisierungsprojekte mit christlichen Werten bekannt machen, initiieren und fördern – über Konferenzen, Netzwerke und die eigene Plattform.