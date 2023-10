Kirchentag 2025: „mutig – stark – beherzt“

Das Motto des 39. evangelischen Kirchentags in Hannover (2025) ist angelehnt an eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief. Die Initiatoren rufen dazu auf, inmitten aller Krisen und Konflikte die Probleme der Zeit beherzt anzupacken.

Der evangelische Kirchentag 2025 in Hannover will Menschen Mut machen. Am Montag stellte Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund in Hannover die biblische Losung für das Treffen vor, das vom 30. April bis 4. Mai 2025 in der niedersächsischen Landeshauptstadt gefeiert wird. Es lautet „mutig – stark – beherzt“ und ist angelehnt an 1. Korinther 16, 13+14.

Der Kirchentag wolle dazu aufrufen, „Mut-Botschafterinnen und Mut-Botschafter“ zu sein, sagte Siegesmund. Es gehe darum, trotz aller Krisen an den Problemen dranzubleiben und Lösungen zu suchen. Dazu brauche es eine Haltung, die sich als innere Stärke, Zivilcourage, Zuwendung und Durchhaltevermögen beschreiben lasse, erläuterte die frühere thüringische Umweltministerin.

„Größtes zivilgesellschaftliches Ereignis“

Siegesmund hatte zuvor offiziell die Präsidentschaft für den Kirchentag in Hannover übernommen. Die ehemalige Grünen-Politikerin löst in diesem Ehrenamt den CDU-Politiker Thomas de Maizière ab, der den Kirchentag im Juni 2023 in Nürnberg geleitet hatte. „Wenn es den Kirchentag nicht gäbe, man müsste ihn genau jetzt erfinden“, betonte sie. Der Kirchentag sei das größte zivilgesellschaftliche Ereignis in Deutschland.

Das Treffen biete eine Plattform, wo unterschiedliche Menschen einander zuhörten und miteinander redeten. Zugleich stehe der Kirchentag klar gegen Antisemitismus und Rassismus. Geplant sind rund 1.500 Veranstaltungen an fünf Tagen – darunter gesellschaftspolitische Diskussionen, interreligiöse Dialoge sowie Kulturveranstaltungen.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist eine christliche Laienbewegung und unabhängiger Verein. Das Glaubens- und Kulturfestival findet in der Regel alle zwei Jahre an einem anderen Ort statt.