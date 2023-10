O’Bros: „Wir wollen klarmachen, dass Gott underrated wird“

Das christliche Rapper-Duo O’Bros hat im September ihr neues Album veröffentlicht. Im Interview sprechen sie über „Underrated“, die Entstehung des Lecrae-Features und ihre Lebenskrise während der Albumproduktion.

Das Interview führte Judith Hörster

- Werbung -

Gibt es ein Fach in der Schule, in dem ihr ab und zu eine 5 kassiert habt?

Alex: Physik.

Maxi: Physik haben wir beide gehasst.

Wie geht ihr mit Leistungsdruck um?

Maxi: Oft ist mein erster Impuls: Leistung. Wenn mir das aber bewusst wird, versuche ich mich von all den Erwartungen zu lösen und mich wieder mehr durch Jesu Augen zu sehen, der absolut nichts von mir erwartet.

- Weiterlesen nach der Werbung -

Alex: Wir lieben beide Exzellenz. Wir sind schon auch perfektionistisch. Aber ich glaube, das muss man auch ein bisschen sein. Und es macht Spaß, sich wirklich in eine Sache hineinzudenken, „all in“ zu gehen und es gewissenhaft durchzuziehen.

Habt ihr manchmal Angst vor schlechten Bewertungen?

Alex: Safe. Man ist als Mensch nie komplett unabhängig davon. Wir versuchen uns aber nicht von der Angst leiten zu lassen, sondern von der Freude und Ermutigung, die man in anderen auslösen kann, wenn man zum Beispiel einen Song richtig nice produziert. Sonst landest du schnell in so einer Schockstarre, die dich lähmt.

Maxi: Ich versuche immer, statt mich auf eine Katastrophe vorzubereiten, auf etwas Positives hinzuarbeiten. Das ist auf jeden Fall ein Key, um den Fokus nicht zu verlieren.

Auf eurem neuen Album sind ganz unterschiedliche Musikstile zu hören. Wollt ihr euch nicht festlegen?

Maxi: Wir feiern schon immer verschiedene Musikstile. Das ist Teil unserer Vision. Wir möchten so viele Menschen wie möglich erreichen.

- Werbung -

Alex: Das gibt uns die Möglichkeit, Messages unterschiedlich zu transportieren. Vom neuen Album ist zum Beispiel »Niemand« ein Song, der ganz anders ist.

„Erst durch diese Täler hatte ich die Fähigkeit, Songs zu schreiben, die zwar aus dem Schmerz entstanden sind, aber gleichzeitig eine Hoffnungsperspektive haben.“

Wie habt ihr die Zeit der Albumproduktion erlebt?

Alex: So ein Album-Projekt ist kompletter „Pain“ und Segen gleichzeitig. Für uns hat sich das angefühlt wie ein Gebirge. Es gab Momente mit viel Rückenwind – man fühlt sich wie auf einer Bergspitze. Und genauso viele Momente im Tal, wo wir nur entmutigt waren. Diese Täler gehören aber zu jeder Reise dazu. Wir mussten uns immer wieder bewusst machen, dass Gottes Liebe zu uns nicht davon abhängig ist, ob es uns gut oder schlecht geht.

Maxi: Eigentlich hatten wir beide eine Lebenskrise in der Zeit. Für mich war es sogar so, dass ich manche der Sachen, über die ich die Texte geschrieben habe, gar nicht so fühlte. Und trotzdem wusste ich, dass es wahr ist. Ich war vor allem angetrieben davon, Menschen zu ermutigen, ihr Leben komplett Gott hinzugeben. Auch wenn der kreative Prozess um die Songs sehr schwierig war.

Alex: Bei mir war das etwas anders. Erst durch diese Täler hatte ich die Fähigkeit, Songs zu schreiben, die zwar aus dem Schmerz entstanden sind, aber gleichzeitig eine Hoffnungsperspektive haben.

Was steckt hinter dem Albumtitel?

Alex: Das wofür wir stehen: Der christliche Glaube. Der ist underrated.

Maxi: Wir wollen klarmachen, dass Gott underrated wird und Leute ermutigen, ihn neu zu entdecken.

Was ist für euch die unglaublichste Geschichte im neuen Album?

Maxi: Die Geschichte mit Lecrae. Wir haben ihn als Jugendliche schon rauf und runter gehört. Dass wir jetzt einen Song mit ihm machen können, ist heftig emotional. Bei »Going My Way« kocht ganz viel hoch, wenn ich das höre.

Alex: Ich bekomme immer noch impulsive Freudenausbrüche, wenn ich daran denke, weil das einfach so ein unfassbarer Kindheitstraum ist. Es ist nicht in Worte zu fassen.

„Wir haben monatelang Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um irgendwie an ihn heranzukommen.“

Wie ist es überhaupt zu diesem Feature gekommen?

Maxi: Das war eine ganz crazy Story. Wir hatten von Anfang an für dieses Album den Traum von einem Song mit Lecrae. Wir haben einfach mal einen Song geschrieben, der uns aus der Seele gesprochen hat und bei dem wir dachten: Das könnte Lecrae auch richtig fühlen.

Alex: Und dann haben wir monatelang Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um irgendwie an ihn heranzukommen. Aber wir haben ihn eigentlich über keinen Kanal erreicht. Dann haben wir gesehen, dass er in Rumänien auf einem Festival spielt. Ich bin dann spontan dorthin geflogen und hab ihn tatsächlich in der Hotel-Lobby getroffen und ihm den Song gezeigt.

Maxi: Er hat den Song direkt gefeiert und hat dann sogar von sich aus vorgeschlagen: „How about I come over to Germany and we shoot a music video together?“

Alex: Es war geisteskrass, ihn kennenzulernen, sein Herz zu sehen und von ihm zu lernen, wie er als mit Abstand größter christlicher Rapper und Wegbereiter dieses globalen Movements Dinge sieht und was für Fehler er auch gemacht hat. Ohne Lecrae gäb’s wahrscheinlich keine O’Bros, so wie wir heute sind.

Euer Album ist auf Platz 2 in den deutschen Albumcharts gelandet. Wie krass hat euch das überrascht?

Alex: Es ging uns letztendlich nie um die Charts, sondern immer um die Hearts. Wir sind einfach nur extrem dankbar.

Maxi: All glory to God! Das zeigt: Wir Christen müssen uns nicht verstecken.

Ihr wünscht euch, dass Jesus im Zentrum steht, nicht eure Performance auf der Bühne. Verliert ihr das manchmal aus dem Blick?

Maxi: Es ist normal, dass sich manchmal unreine Motive in unsere Herzen reinmischen. Der Key ist jedes Mal, Buße zu tun. Umzukehren. Gott wieder an die allererste Stelle zu setzen. Wir sind extrem dankbar, dass wir uns gegenseitig haben, weil wir uns darauf aufmerksam machen können. Es ist schon vorgekommen, dass Alex mich anspricht und sagt: »Ey, Maxi, Bro, das ist doch eigentlich nicht dein Herz, wo kommt das gerade her?« Und dann drehe ich um.

Alex: Andersrum genauso.

Maxi: Das ist ein Key, um nicht abzuheben und nah an Gottes Herz dranzubleiben. Dass man Glaubensgeschwister um sich hat, die einem ehrlich ins Leben sprechen können.