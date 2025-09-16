Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Eine Aufführung des Bethlehem-Musicals in Düsseldorf. Auf der Bühne steht in leuchtenden Buchstaben
Foto: Stiftung Creative Kirche

Mega-Chor: Probenstart für das Chormusical „Bethlehem“

Kongresse & Events

Diese und nächste Woche starten die Proben für das Chormusical „Betlehem“ in München, Hamburg und Stuttgart. Es gibt noch freie Plätze in den Chören.

Der Braunschweiger Chor aus über 1.000 Sängerinnen und Sängern probte bereits am Samstag. An den nächsten beiden Wochenenden sind die ersten Proben in München (Samstag, 20. September), Hamburg (Sonntag, 21. September) und Stuttgart (Sonntag, 28. September) geplant, heißt es in Pressemitteilungen der Creativen Kirche. In allen Chorprojekten seien noch freie Plätze verfügbar.

- Werbung -

Moderne Weihnachtsgeschichte

„Rockig, rotzig, im Lederoutfit und mit meterlanger Engelsschleppe“ werde die Weihnachtsgeschichte zeitgemäß erzählt. Die Chöre singen Gospelsongs und bekannte Weihnachtslieder – gemeinsam mit einer Live-Band sowie Musicaldarstellerinnen und -darstellern wie Benjamin Oeser, Bonita Niessen und Karolin Konert.

Frei nach dem Motto „Eine Stadt singt für den Frieden“ wolle die Show eine kraftvolle Botschaft vermitteln: „In einer Zeit, in der Frieden mehr denn je benötigt wird, möchten wir mit dieser Aufführung ein Zeichen setzen“, sagt Michael Kunze, Autor des Musicals. „Die Weihnachtsgeschichte erinnert uns daran, dass Liebe und Frieden die Grundlage für ein harmonisches Miteinander sind. Wir laden alle ein, Teil dieses besonderen Ereignisses zu werden und gemeinsam für den Frieden zu singen.“

Tournee 2025

Nach der Uraufführung 2023 und einer laut Creativer Kirche „erfolgreichen Tournee“ im letzten Jahr soll das Stück dieses Jahr in folgenden Städten aufgeführt werden:

  • 20. Dezember in der Volkswagen Halle Braunschweig
  • 21. Dezember in der Barclays Arena Hamburg
  • 27. Dezember in der Olympiahalle München
  • 28. Dezember in der Porsche-Arena Stuttgart

Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet. Veranstalter des Projekts ist die Stiftung Creative Kirche aus Witten. Partner und Unterstützer sind jeweils regionale Kirchen und Organisationen in den verschiedenen Städten.

- Werbung -

Link: Homepage des Bethlehem-Musicals (Creative Kirche)

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.