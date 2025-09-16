Mega-Chor: Probenstart für das Chormusical „Bethlehem“

Diese und nächste Woche starten die Proben für das Chormusical „Betlehem“ in München, Hamburg und Stuttgart. Es gibt noch freie Plätze in den Chören.

Der Braunschweiger Chor aus über 1.000 Sängerinnen und Sängern probte bereits am Samstag. An den nächsten beiden Wochenenden sind die ersten Proben in München (Samstag, 20. September), Hamburg (Sonntag, 21. September) und Stuttgart (Sonntag, 28. September) geplant, heißt es in Pressemitteilungen der Creativen Kirche. In allen Chorprojekten seien noch freie Plätze verfügbar.

Moderne Weihnachtsgeschichte

„Rockig, rotzig, im Lederoutfit und mit meterlanger Engelsschleppe“ werde die Weihnachtsgeschichte zeitgemäß erzählt. Die Chöre singen Gospelsongs und bekannte Weihnachtslieder – gemeinsam mit einer Live-Band sowie Musicaldarstellerinnen und -darstellern wie Benjamin Oeser, Bonita Niessen und Karolin Konert.

Frei nach dem Motto „Eine Stadt singt für den Frieden“ wolle die Show eine kraftvolle Botschaft vermitteln: „In einer Zeit, in der Frieden mehr denn je benötigt wird, möchten wir mit dieser Aufführung ein Zeichen setzen“, sagt Michael Kunze, Autor des Musicals. „Die Weihnachtsgeschichte erinnert uns daran, dass Liebe und Frieden die Grundlage für ein harmonisches Miteinander sind. Wir laden alle ein, Teil dieses besonderen Ereignisses zu werden und gemeinsam für den Frieden zu singen.“

Tournee 2025

Nach der Uraufführung 2023 und einer laut Creativer Kirche „erfolgreichen Tournee“ im letzten Jahr soll das Stück dieses Jahr in folgenden Städten aufgeführt werden:

20. Dezember in der Volkswagen Halle Braunschweig

21. Dezember in der Barclays Arena Hamburg

27. Dezember in der Olympiahalle München

28. Dezember in der Porsche-Arena Stuttgart

Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet. Veranstalter des Projekts ist die Stiftung Creative Kirche aus Witten. Partner und Unterstützer sind jeweils regionale Kirchen und Organisationen in den verschiedenen Städten.

Link: Homepage des Bethlehem-Musicals (Creative Kirche)