Zur REFLECT 25 kommen auch bekannte Speakerinnen und Speaker.
Grafik: Campus für Christus

REFLECT 2025: „Wir überraschen die Gesellschaft mit dem Evangelium“

Kongresse & Events

Mission, Evangelisation und Nachfolge: Vom 21. bis 23. November lädt Campus für Christus zur zweiten REFLECT-Konferenz ein.

Gesandte Gottes sein: Darum geht es auf der zweiten REFLECT-Konferenz in Puschendorf bei Nürnberg. Die „Konferenz für ein Leben mit Leuchtkraft“ lädt ein, zu lernen, „wie du deinen Glauben authentisch und wirkungsvoll in deinem Alltag leben kannst“.

Laut der Homepage von REFLECT sind Sessions und Workshops zu den Themen Mission, Evangelisation und Nachfolge geplant – zum Beispiel „das Evangelium zeitgemäß kommunizieren“ und „Taten sprechen lauter als Worte“. Als Speaker sind unter anderem Angelika Röhm, Tobias Teichen, Patrick Knittelfelder und Andreas Boppart dabei. Die Band Good Weather Forecast macht Musik. Außerdem hat Campus für Christus Gebets- und Anbetungszeiten und „spannende Lebensgeschichten von Gesandten wie einer Ordensfrau und einer Botschafterin“ angekündigt.

„Das Evangelium vom Reich Gottes zündet – wie im Himmel, so auf Erden“, heißt es auf der Veranstaltungswebseite. „Wir folgen Jesus, der uns zu seinen Gesandten macht. Vom Heiligen Geist bewegt, überraschen wir unsere Gesellschaft mit dem Evangelium vom Reich Gottes.“

Tickets für die REFLECT25 gibt es hier. Ermäßigungen gelten unter anderem für Hauskreise und Missionspartner.

