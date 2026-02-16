Fasten für das Klima

Die Klimafasten Aktion 2026 lädt dazu ein, sich nicht auf das zu konzentrieren, was noch fehlt, sondern lieber für das zu danken, was schon da ist.

Von Aschermittwoch bis Ostersonntag soll wieder fürs Klima gefastet werden: Mit der Aktion „So viel du brauchst“ sollen Menschen daran erinnert werden, worauf es wirklich ankommt. Mehr als 20 verschiedene christliche Einrichtungen wirken bei der Aktion mit, darunter Brot für die Welt, verschiedene Bistümer, die Evangelische Landeskirche von Württemberg und die Evangelische Landeskirche von Hessen.

„So viel du brauchst“ bedeute keinen Mangel, sondern die bewusste Ablehnung von Überfluss. „Wie ein Leben gelingen kann, das unsere natürlichen Ressourcen nicht überstrapaziert und die Erderhitzung nicht weiter beschleunigt. Und das gleichzeitig nicht eng und kleinlich ist, sondern die Fülle feiert.“, heißt es in der Broschüre der Klimafasten Aktion. Dabei müssten wir uns die Frage stellen: „Wie viel ist genug?“

Kirchengemeinden aller Konfessionen und andere christliche Gruppierungen werden dazu aufgerufen, mitzumachen. Die Fastenaktion betone die Wichtigkeit zur Bewahrung der Schöpfung, die angesichts rapider Klimaveränderungen zunehmend in Bedrängnis gerät.

Auf Instagram und in der Broschüre der Fastenaktion werden Mitmachende mit kurzen Inputs, Reflexionsfragen und Bibelstellen motiviert, weiterzumachen und den Blick auf Gott zu lenken. Dabei regt die Aktion vor allem zum Mitmachen und Hinterfragen an: Wo kann ich mich mehr engagieren? Wo erlebe ich in meinem Alltag, dass ich gut versorgt bin? Und: Wo kann ich etwas von meinem Überfluss abgeben?

Weitere Informationen können hier eingesehen werden.

