Gemeinde „Zuverlässiges Wort“: Prediger akzeptiert Strafbefehl wegen Volksverhetzung nicht

Ein Prediger der umstrittenen Pforzheimer Gemeinde „Zuverlässiges Wort“ erhielt wegen Volksverhetzung einen Strafbefehl. Dagegen hat er Einspruch eingelegt. Er hatte unter anderem einem Theologen den Tod gewünscht.

Das Verfahren gegen einen Prediger der Pforzheimer «Baptistenkirche Zuverlässiges Wort» geht weiter. Der Beschuldigte habe Einspruch gegen einen Strafbefehl wegen Volksverhetzung eingelegt, teilte das Amtsgericht Pforzheim auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) mit. Daher werde es eine öffentliche Hauptverhandlung geben. Ein Termin stehe noch nicht fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe sollte der Beschuldigte 120 Tagessätze zu je 80 Euro zahlen, weil er Volksverhetzendes in Predigten äußerte, was auch auf mehreren Internetplattformen verbreitet wurde. Seit 2023 wird die religiöse Gruppierung, die nicht dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland angehört, vom baden-württembergischen Verfassungsschutz beobachtet.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermittele zudem gegen ein weiteres Mitglied der Gruppierung wegen «Volksverhetzung in mehreren Fällen und Billigung von Straftaten», sagte Staatsanwalt Manuel Graulich am Dienstag auf Anfrage. Dazu seien im Januar 2024 Kirchenräume in Pforzheim und eine Privatwohnung in Leipzig durchsucht worden. Die Ermittlungen dauerten noch an.

Gebet für den Tod von Prediger Lothar Gassmann

In Predigten verschiedener Mitglieder der «Baptistenkirche Zuverlässiges Wort» seien «mutmaßlich volksverhetzende Inhalte, insbesondere gegenüber Homosexuellen sowie auch gegenüber Juden» verbreitet worden, sagte Graulich (Jesus.de berichtete). Zudem solle in einer Predigt auch eine Tötung des konservativen evangelischen Theologen Lothar Gassmann befürwortet worden sein (Jesus.de berichtete).

Im Wortlaut betete der Prediger (Video unten):

„Ich bete, Herr, dass Lothar Gassmann so schnell wie möglich stirbt und in die Hölle kommt. Nimm seinen Namen aus dem Buch des Lebens und wirf ihn zusammen mit dem Bösen hinaus. Herr, bevor du ihn in die Hölle schickst, bitte ich dich, dass du ihm zuerst alle Zähne und alle Knochen brichst – so schmerzhaft wie möglich.“

Videoausschnitt mit Gebet für den Tod von Lothar Gassmann:

Auf der Homepage der Gruppierung, die nach eigenen Angaben zur US-amerikanischen Faithful Word Baptist Church in Arizona gehört, ist aktuell eine Erklärung zu finden, in der es heißt: „Wir glauben, dass Homosexualität Sünde und eine Schande ist, die Gott mit der Todesstrafe ahndet.“

„Faithful Word Baptist Church“ die Hintergründe

Die „Faithful Word Baptist Church“, zu der sich die Pforzheimer Gemeinde zählt, betreibt unter anderem diese deutschsprachige Webseite, auf der ihren Angaben nach der „biblische Weg zum Himmel“ aufgezeigt werden soll. Dort finden sich Feststellungen wie:

„Deutschland ist eine sündige Nation, ein Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Deutschland geht den Bach runter […]“ (14. Februar 2022)

Als Beleg dafür, dass Deutschland kein christliches Land sei, werden 19 Punkte genannt, darunter (Auswahl):

Frauen dürfen regieren

Deutschland schiebt faulen Schmarotzern Geld in den Hintern

Deutsche saufen mehr als doppelt so viel Alkohol wie der durchschnittliche Rest der Welt

„Schwuchteln und Lesben“ dürfen heiraten

es gibt Gleichstellungsbeauftragte

Der Gründer der „Faithful Word Baptist Church“, Steven L. Anderson, hatte 2009 für Schlagzeilen gesorgt, als er öffentlich erklärte, den damaligen US-Präsident Barack Obama zu hassen und für seinen Tod zu beten. Als im Jahr 2016 49 überwiegend Homosexuelle in einem Nachtclub in Orlando/Florida erschossen und weitere 53 verletzt wurden, bezeichnete er dies als gute Nachricht.