Pforzheimer Gemeinde fordert Todesstrafe für Homosexuelle – Strafanzeige

Eine radikale christliche Gruppierung in Pforzheim verlangt die Todesstrafe für Homosexuelle. Kirchenvertreter reagieren empört – und stellen Strafanzeige.

Die evangelische Dekanin Christiane Quincke hat die unabhängige „Baptistenkirche Zuverlässiges Wort“ aus Pforzheim angezeigt. Deren Prediger Anselm Urban hatte die Todesstrafe für homosexuelle Menschen gefordert. Wegen „queerfeindlicher und antisemitischer Hassrede“ sowie Volksverhetzung bat Quincke jetzt um Überprüfung der Gemeinde, sagte die Dekanin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die extremistische Gruppierung spreche Todeswünsche gegen Homosexuelle aus und stachle „im Namen Gottes zur Gewalt auf“, erläuterte Quincke. „Das hat mit Christsein nichts zu tun und ist eine fundamentale Bedrohung von Menschen“, unterstrich sie. Zuerst hatte die Pforzheimer Zeitung darüber berichtet.

Prediger sieht sich im Recht

Auf der Webseite der Baptistenkirche heißt es: „Wir glauben, dass Homosexualität Sünde und eine Schande ist, die Gott mit der Todesstrafe ahndet.“ In einer E-Mail an die Pforzheimer Zeitung schreibt Prediger Anselm Urban: „Ich und wir als Baptistenkirche glauben, dass Homos mit der Todesstrafe bestraft werden sollen.“ Er werde auch künftig Sünden beim Namen nennen – „Beleidigung hin oder her.“ Schließlich sei es die Bibel, „die Homos als unvernünftige Tiere und Hunde bezeichnet“. Für die Durchsetzung der Todesstrafe sei der Staat verantwortlich, „dem einzelnen Christen obliegt diese Aufgabe nicht.“

Urban arbeitet für die „Faithful Word Baptist Church“ in Tempe, Arizona. Er verantwortet die Arbeit der Ableger-Gemeinde in Pforzheim. Urban wurde kürzlich in Görlitz wegen Volksverhetzung, Beleidigung und öffentlicher Aufforderung zu Straftaten zu einer Geldstrafe verurteilt. Laut eigenen Angaben hält er sich in den USA auf.

Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden distanziert sich

Die badische evangelische Landesbischöfin Heike Springhart sagte dem epd: „Solche volksverhetzenden und diskriminierenden Äußerungen verletzen die Menschenwürde.“ Öffentliche Äußerungen, die zur Gewalt aufriefen und motivierten, stünden im Widerspruch zur Botschaft der Bibel. „Sie lassen sich nicht mit Berufung auf eine religiöse Motivation oder auf die Freiheit der Religionsausübung rechtfertigen“, machte die Bischöfin deutlich.

Auch der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (Baptisten) distanzierte sich auf Twitter: „Die Sekte in Pforzheim steht in keiner Beziehung zum Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. Die Forderung nach einer Todesstrafe für Homosexuelle ist vollkommen abwegig und in höchstem Maße menschenverachtend. Wir verurteilen sie aufs Schärfste.“

Radikal und antisemitisch

Pastor Steven Anderson gründete die „Faithful Word Baptist Church“ im Jahr 2005. Um die 300 Gottesdienstteilnehmer besuchen nach eigenen Angaben regelmäßig die Gottesdienste. In Pforzheim seien es zehn. Die Gemeinde bezeichnet sich auf ihrer Webseite als „altmodische, fundamentalistische“ Kirche. Anderson geriet in der Vergangenheit mehrmals aufgrund verbaler Entgleisungen in die Schlagzeilen. So sagte er 2009, dass er für den Tod Barack Obamas bete. Grund für die starke Abneigung war, dass Obama für das Recht auf Abtreibung eintrat.

Nach einem Anschlag auf einen Nachtclub für Homosexuelle in Orlando freute sich Anderson über „50 Pädophile“, die gestorben waren. Es seien schlechte Nachrichten, dass „eine Menge der Homos aus der Bar noch am Leben sind.“ Auch mit antisemitischen Äußerungen fiel er auf. 2015 postete Anderson auf YouTube die inzwischen gesperrte YouTube-Dokumentation „The Holocaust Hoax Exposed“.