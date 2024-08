Gemeinsame Erklärung: EKD und Freikirchen wollen Kanzeltausch fördern

Die Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) und die EKD wollen Ortsgemeinden dazu ermutigen, den gegenseitigen Austausch zu intensivieren. Dazu unterzeichnen die Kirchenleitungen im September eine gemeinsame Erklärung.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) wollen ihre Beziehungen vor Ort „stärken und intensivieren“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu unterzeichnen die amtierende Ratsvorsitzende der EKD, Bischöfin Kirsten Fehrs, und der Präsident der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF), Präses Marc Brenner, am 15. September eine kirchliche Erklärung, die zur Predigtgemeinschaft ermutigt.

Die Kirchenleitungen sprechen sich in der Erklärung gegenseitig das Vertrauen aus, dass in ihren Kirchen durch Ausbildung und Berufung dafür Sorge getragen wird, dass die Verkündigung in ihren Gemeinden dem Evangelium von Jesus Christus entspricht bzw. dass „das Evangelium rein gepredigt“ (Confessio Augustana VII) wird. Auf dieser Grundlage befürworten und unterstützen die Kirchenleitungen die Praxis, dass eine in der anderen Kirche bzw. Gemeinde zur Predigt berufene und beauftragte Person gastweise in der eigenen Kirche predigt. Mit der Erklärung sollen Gemeinden dazu ermuntert werden, die Praxis der gastweisen Einladung einer bzw. eines Predigenden einer anderen evangelischen Kirche beziehungsweise Gemeinde aufzunehmen, wo diese noch nicht bereits besteht.

Die Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung findet im Rahmen eines Festgottesdiensts am Sonntag (15. September, 11 Uhr) in der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin statt.