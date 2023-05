Im vergangenen Sommer übernahm Martin Gundlach die Redaktionsleitung der Zeitschrift AUFATMEN. Im Interview erklärt er, was sich mit der aktuellen Ausgabe ändert.

Martin, AUFATMEN erscheint seit über 25 Jahren. Warum braucht es dieses Magazin?

Martin Gundlach: AUFATMEN ist und bleibt der geistliche Begleiter für Christinnen und Christen, die reifen, sich verändern und dazulernen wollen.

Das heißt? Ein Beispiel?

Gundlach: Seit ein paar Monaten ist die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland nicht mehr Mitglied in einer der großen christlichen Kirchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren das noch weit über 90 Prozent. Verschwindet das „christliche Abendland“ oder hat es sich vielleicht schon längst aufgelöst? Hängen wir nur noch in einer Illusion? Und was hieße das für uns, in einer Minderheiten-Situation zu leben? Manche Veränderungen wünschen wir uns und initiieren wir, in andere werden wir hineingeworfen.

Wie wirkt sich das im neuen AUFATMEN aus?

Gundlach: Wir verändern den Untertitel – „Gott begegnen. Verändert leben.“ Das „Verändert“ ist neu. Wir versuchen beide Teile von „Veränderung“ im Blick zu haben: Wo kann ich Gott erfahren und mich verändern lassen? Und was kann ich selbst tun, um mich zu verändern und wirksam für mein Umfeld zu sein?

Wir sind da eher eine Selbsthilfegruppe, die sich langsam vorantastet. Wir haben mit Tomas Sjödin und Brian Doerksen zwei neue Kolumnisten, die aufgrund ihrer Lebensgeschichte Experten in diesem Thema sind.

Was ist noch neu?

Gundlach: Wir starten eine neue Rubrik: In jeder Ausgabe wird es bei „Sich selbst und andere führen“ Impulse zu dieser Fragestellung geben. Wir glauben: Nur wer gut für sich selbst sorgt, wird auch gut für andere da sein können.

Außerdem starten wir zwei neue Serien. In der einen geht es darum, dass Frauen und Männer über ihr persönliches Lebensthema berichten. Wie sie darauf gestoßen sind, wie sie damit unterwegs sind und was das in ihrem Leben verändert hat.

In der zweiten neuen Serie dreht es sich um die Frage: Woher weiß ich eigentlich, dass ich die Bibel richtig verstehe, wenn ich sie als Laie für mich selbst lese? Da versuchen wir ein paar Hilfsmittel zu geben. Und natürlich gibt es auch ein neues Design und ein paar andere Extras … Viele Gründe, an Bord zu kommen.

Was möchtet ihr erreichen?

Gundlach: Wir wollen bei AUFATMEN lebendes Beispiel sein, dass Leute aus verschiedenen Glaubensgemeinschaften und Konfessionen ein Projekt gemeinsam auf die Beine stellen und dadurch in ihre Umgebung hineinwirken.

Das ist eine Frage, die unabhängig vom Lebensalter relevant ist, deswegen spielt für uns das Alter keine große Rolle, weder bei den Leserinnen und Lesern noch bei den Schreibenden. Wir laden alle Gleichgesinnten herzlich ein, den AUFATMEN-Weg mitzugehen!

Zum Neuanfang von AUFATMEN könnt ihr das Magazin ein halbes Jahr gratis lesen oder verschenken: www.aufatmen-magazin.net