Heilig’s Blechle: 17.600 Anmeldungen zum Posaunentag

Zum Deutschen Evangelischen Posaunentag (DEPT) 2024 in Hamburg haben sich nach Angaben der Veranstalter 17.651 Menschen aus 1.596 Posaunenchören angemeldet – mehr als erwartet.

„Unsere Erwartungen haben sich mehr als erfüllt“, so Landesposaunenwart Daniel Rau, der nach eigenen Worten auf 15.000 Anmeldungen für die Großveranstaltung vom 3. bis 5. Mai gehofft hatte. Er ist gemeinsam mit Pfarrer Frank Möwes Geschäftsführer des DEPT. Neben dem Eröffnungsgottesdienst, der Serenade auf der Jan-Fedder-Promenade und dem Schlussgottesdienst auf der Festwiese im Hamburger Stadtpark gibt es zahlreiche weitere Veranstaltungen zum Zuhören und Mitgestalten. In den Kirchen der Innenstadt sind es überwiegend Konzerte zum Zuhören, aber auch Choräle in diakonischen Einrichtungen, Krankenhäusern und an öffentlichen Plätzen.

Der Evangelische Posaunentag findet alle acht Jahre statt. Bislang war die Veranstaltung in Leipzig (2008) und Dresden (2016) zu Gast. Schirmherr der Veranstaltung in der Hansestadt ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

