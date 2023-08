Hexenwahn heute: Mit glühenden Eisenstangen in den Tod geprügelt

Der Glaube an Hexerei ist auch heute noch weit verbreitet – mit teils tödlichen Folgen für die Beschuldigten.

In 44 Ländern weltweit werden Kinder, Frauen und Männer wegen vermeintlicher Hexerei stigmatisiert, gefoltert oder getötet. Zu diesem Ergebnis kommt das katholische Hilfswerk missio in seinem Jahresbericht anlässlich des internationalen Tags gegen den Hexenwahn (10. August). Die meisten der genannten Staaten liegen in Afrika, Südostasien und Lateinamerika. Dazu gehören unter anderem Benin, Ghana, Papua-Neuguinea und die Demokratische Republik Kongo.

Die Gründe für den „Hexenwahn“ seien nach Angaben von missio vielfältig. Der Glaube an Hexerei spiele dabei eine Rolle. Aber auch Armut, Not, Epidemien, soziale Krisen und mangelnde Bildung gelten als Auslöser. Die Opfer gehörten häufig zu den Schwächsten der Gesellschaft: Kinder, Witwen oder alleinstehende Frauen. Sie würden zu Sündenböcken für gesellschaftliche oder persönliche Probleme gemacht. So könnten Schicksalsschläge wie Krankheit oder Tod die Gewalt auslösen. Das geschehe sowohl in „christlich, muslimisch als auch in buddhistisch und hinduistisch geprägten Regionen“.

Historiker: „Mehr Tote in letzten 60 Jahren als in 350 Jahren europäischer Hexenjagden“

Die Täter fesseln die Opfer laut missio zum Beispiel an Pfählen von brennenden Scheiterhaufen und prügeln mit glühenden Eisenstangen auf sie ein – häufig bis in den Tod. „In den letzten 60 Jahren wurden weltweit mehr Menschen als vermeintliche Hexen und Hexer getötet als in 350 Jahren europäischer Hexenjagden zusammen“, sagt Historiker Werner Tschacher.

In Europa kam es zwischen 1450 und 1750 zu zahlreichen Hexenprozessen. Historiker schätzen die Zahl der Opfer auf 60.000 bis 100.000. Auf deutschem Territorium fand die letzte „Hexen-Hinrichtung“ im Jahr 1775 statt. „Auch die Kirche hat sich beim Thema Hexenverfolgung mit Schuld beladen und aufgrund ihrer Geschichte eine besondere Verantwortung“, heißt es auf der Webseite von missio.

Wegen böser Omen Neugeborene töten

Missio arbeitet mit Projektpartnern auf der ganzen Welt zusammen, um Menschen vor dem Foltertod zu bewahren. In Papua-Neuguinea hat Schwester Lorena Jenal mit ihrem Team in den vergangenen Jahren laut missio 220 Frauen gerettet und in einem Schutzzentrum untergebracht. Das Zentrum wurde mithilfe von Spenden aus Deutschland und der Schweiz aufgebaut.

In Benin würden Neugeborene Opfer von Aberglauben und Hexenwahn, wenn sie etwa durch eine Steißgeburt [das Baby kommt mit dem Po voran zur Welt; Anm. d. Red.] oder eine Frühgeburt im achten Monat zur Welt kommen. Die Zahl Acht gelte insbesondere in Nordbenin als böses Omen. „In einigen Regionen wurde jedes zehnte Baby getötet“, sagt der Franziskaner Père Auguste, Projektpartner von missio. Er betreibt mit seinem Team in den Dörfern Aufklärung. Zudem wirkte Père Auguste in Benin an einem Gesetz mit, das die Kindsmorde verhindern soll. Nach seinen Angaben ist die Todesrate in den meisten Regionen inzwischen auf ein bis zwei Prozent gesunken.

Foto: missio Aachen

Missio Aachen greift bei der Recherche für die Weltkarte auf Quellen wie Menschenrechtsorganisationen, wissenschaftliche Studien und Augenzeugenberichte zurück. Die Karte erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Datenlage zum Thema ist schwierig, zumal viele Fälle von Gewalt im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Hexerei nicht an die Öffentlichkeit geraten, der Wahrheitsgehalt von Berichten schwer verifizierbar ist und Regierungen oft wenig Interesse daran haben, Vorfälle aufzuklären und darüber zu informieren.

