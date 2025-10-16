Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Landesbischof Friedrich Kramer
Friedrich Kramer (epd-Bild / Rico Thumser)

Gaza: EKD-Friedensbeauftragter „gedämpft optimistisch“

Israel

Nach zwei Jahren Krieg haben Israel und die Hamas ein Friedensabkommen geschlossen. Doch wie tragfähig ist der Waffenstillstand?

Nach zwei Jahren Krieg haben Israel und die Terrororganisation Hamas unter Vermittlung von US-Präsident Donald Trump ein Friedensabkommen geschlossen. Die Freilassung der letzten 20 israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen markiert einen Wendepunkt. Friedrich Kramer, Friedensbeauftragter des Rates der EKD, zeigt sich vorsichtig optimistisch: „Die Gewalt scheint erst mal stark eingedämmt und das ist gut“, sagte er im Gespräch mit dem Online-Portal „Meine Kirchenzeitung“.

- Werbung -

Gleichzeitig warnt er vor überzogenen Erwartungen. Die Konflikte im Nahen Osten hätten eine jahrzehntelange Geschichte, die sich nicht durch ein einzelnes Abkommen lösen ließen. Die Wunden, die dieser Krieg gerissen hat, sind natürlich nicht mit der Übergabe der Geiseln geheilt, so Kramer. Dennoch sei die Freilassung ein starkes Zeichen.

Trotz Waffenruhe bleibe der Antisemitismus präsent. Kramer mahnt: „Er hat an vielen Stellen sein hässliches Haupt erhoben.“ Die Aufgabe der Kirchen sei es, „sich klar an die Seite unserer jüdischen Geschwister zu stellen. Und klar bekennen: Wir stehen zu euch!“

Das komplette Interview mit Friedrich Kramer können Sie auf dieser Webseite lesen.

Link:

- Werbung -

Der Friedensbeauftragte der EKD

ESC: Yuval Raphael aus Israel singt gegen den Schmerz

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.