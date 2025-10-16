Gaza: EKD-Friedensbeauftragter „gedämpft optimistisch“

Nach zwei Jahren Krieg haben Israel und die Hamas ein Friedensabkommen geschlossen. Doch wie tragfähig ist der Waffenstillstand?

Nach zwei Jahren Krieg haben Israel und die Terrororganisation Hamas unter Vermittlung von US-Präsident Donald Trump ein Friedensabkommen geschlossen. Die Freilassung der letzten 20 israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen markiert einen Wendepunkt. Friedrich Kramer, Friedensbeauftragter des Rates der EKD, zeigt sich vorsichtig optimistisch: „Die Gewalt scheint erst mal stark eingedämmt und das ist gut“, sagte er im Gespräch mit dem Online-Portal „Meine Kirchenzeitung“.

- Werbung -

Gleichzeitig warnt er vor überzogenen Erwartungen. Die Konflikte im Nahen Osten hätten eine jahrzehntelange Geschichte, die sich nicht durch ein einzelnes Abkommen lösen ließen. Die Wunden, die dieser Krieg gerissen hat, sind natürlich nicht mit der Übergabe der Geiseln geheilt, so Kramer. Dennoch sei die Freilassung ein starkes Zeichen.

Trotz Waffenruhe bleibe der Antisemitismus präsent. Kramer mahnt: „Er hat an vielen Stellen sein hässliches Haupt erhoben.“ Die Aufgabe der Kirchen sei es, „sich klar an die Seite unserer jüdischen Geschwister zu stellen. Und klar bekennen: Wir stehen zu euch!“

Das komplette Interview mit Friedrich Kramer können Sie auf dieser Webseite lesen.

Link:

- Werbung -

Der Friedensbeauftragte der EKD