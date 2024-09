Kirchentag in Hannover: 5.000 Helfer gesucht

Fünf Tage, 1.500 einzelne Veranstaltungen: Damit beim Kirchentag alles reibungslos läuft, werden rund 5.000 ehrenamtliche Helfende gesucht. Die Anmeldung ist ab sofort möglich – und auch die Besuchertickets sind verfügbar.

Fünf Tage Debatten, Austausch, Gemeinschaft, Glauben und Kultur – das versprechen die Verantwortlichen für den Kirchentag in Hannover 2025.

„Der Kirchentag lebt vom Ehrenamt“, erklärt Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund zu Beginn der Helfendenanmeldung. „Die gesamte Bewegung wird vom Engagement vieler tausend Menschen getragen – von der Themenauswahl und der Vorbereitung des Programms bis zum Aufbau der Bühnen, auf denen die Veranstaltungen später stattfinden,“ so die Kirchentagspräsidentin.

Die Aufgaben, die Helfende während des Kirchentages übernehmen, sind vielfältig: Von der Betreuung von Infopunkten im Veranstaltungsgebiet, der Frühstücksausgabe für mehrere hundert Menschen über Ordnerdienste bei Veranstaltungen bis hin zu Kurierdiensten mit Fahrrad, Lastenrad, Auto oder LKW – für fast alle Interessen ist etwas dabei.

Unterbringung und Verpflegung stellt der Kirchentag

Laut dem Kirchentag dauern Einsätze der Helfenden in der Regel sechs bis acht Stunden pro Tag. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. In Gruppen sind auch Anmeldungen ab 16 Jahren möglich. Die Freiwilligen dürfen neben ihrer Einsatzzeit kostenlos an den Veranstaltungen des Kirchentages teilnehmen. Alle erhalten während ihrer Einsätze Verpflegung und ein Helfenden-T-Shirt. Auswärtige Helfende werden kostenfrei in einem Gemeinschaftsquartier untergebracht. Für ihre Einsätze und Aufgaben werden die Ehrenamtlichen gezielt geschult und erhalten einen Nachweis über ihr Engagement.

Ticketpreise

Ein reguläres 5-Tages-Ticket für die mehrtägige Veranstaltung kostet 149 Euro. Bis zum 19. Februar 2025 gilt ein Frühbucherrabatt: Bis dahin gibt es das reguläre 5-Tage-Ticket für 129 Euro, das ermäßigte 5-Tage-Ticket für 79 Euro. Bis zu zwei Erwachsene und mindestens ein Kind bis einschließlich 17 Jahren können den Kirchentag mit dem Familienticket für 179 Euro besuchen. Außerdem ist es auch wieder möglich, Tickets für einzelne Tage oder Abende zu kaufen. Kinder bis 11 Jahre haben freien Eintritt. Die meisten Tickets enthalten voraussichtlich einen ÖPNV-Fahrausweis für das Gebiet des Kirchentages, heißt es vonseiten des Kirchentags.

