Arabische Staaten sagen Nein zur Hamas – Europas Haltung bleibt widersprüchlich

Während arabische Führer die Hamas als Hindernis für Frieden benennen, schweigt Europas Diplomatie. Warum? Ein Kommentar von Thomas Schirrmacher.

Von Thomas Schirrmacher

Viele europäische Staaten, angeführt von Frankreich und Großbritannien, sprechen sich derzeit für die Anerkennung eines palästinensischen Staates aus, ohne konkrete Forderungen an die Hamas oder die palästinensischen Behörden zu stellen und ohne die Geiseln zu er­wähnen. Darüber hinaus präsentieren sie eine lange Liste von Dingen, die sie von Israel erwarten. Unterdessen ha­ben sich die arabischen Staaten kürz­lich getroffen und in einem offiziellen Dokument gefordert, dass die Hamas ihre Waffen an die palästinensischen Behörden und eine gemeinsame inter­nationale Beobachtergruppe übergibt und alle Geiseln freilässt. Die Welt steht Kopf.

Kein funktionierender Staat mit der Hamas

Die arabischen Staaten unterstützen die Paläs­tinenser natürlich. Aber sie wissen, dass Terroristen niemals einen funktionierenden Staat aufbauen oder dafür sorgen können, dass niemand hungert. Sie wissen, dass die Hamas eine Bedrohung für jeden Staat darstellt – nicht nur für Israel, sondern auch für die arabischen Staaten. Sie wissen, dass ein Zwei-Staaten-Abkommen nur zwischen zwei funktio­nierenden, ratio­nalen Re­gierungen erreicht wer­den kann, nicht durch Fantasien über eine Welt, die es wahrscheinlich nie geben wird.

Die europäischen Staaten sollten auf die arabischen Führer hören und sich ihnen solidarisch anschließen, indem sie dieselben Forderungen an die Hamas stellen: ihre Selbstentwaffnung und die Freilassung der Geiseln als Bedingungen für die palästinensische Seite eines jeden Vertrags oder einer staatlichen Anerkennung. Es muss auch ein klareres Verständnis dafür geschaffen werden, was auf palästinensischer Seite in Bezug auf die humanitären Fragen geschieht. Der politische Einfluss muss ausgewogen sein.

Die Lage in Gaza

Es ist zwar verständlich, Israel unter Druck zu setzen, die Menschen in Gaza zu versorgen, aber dies sollte nicht geschehen, ohne gleichzeitig von der Hamas zu verlangen, dass sie keine Hilfsgüter für sich selbst stiehlt oder an Menschen verkauft (denen die Lebensmittel kostenlos gegeben wurden), um Waffen zu kaufen, mit denen der Konflikt fortgesetzt wird.

Genau das geschieht derzeit. Die deutsche Armee (mit Hilfe Jordaniens) wirft Lebensmittel und andere Hilfsgüter aus der Luft ab, nur um dann anhand von bestätigten Beweisen vor Ort festzustellen, dass 50 bis 100 Prozent davon in die Hände der Hamas gelangen und nicht zur Ernährung der hungernden Menschen verwendet werden.

Warum respektieren europäische Staaten wie Frankreich zusammen mit dem Vereinigten Königreich die Perspektive der arabischen Staaten nicht genug, um ihrem Beispiel zu folgen und zu versuchen zu verstehen, warum die arabischen Staatsführer sich konsequent weigern, mit Terroristen zusammenzuarbeiten, die von unrealistischen Ideologien getrieben sind? Warum erkennen die europäischen Staaten, obwohl sie einen palästinensischen Staat befürworten, nicht an, dass die Hamas nicht in der Lage ist, diesen Traum zu verwirklichen?

Es braucht Gerechtigkeit

Um des palästinensischen Volkes willen sollten wir nicht die Augen vor der Ungerechtigkeit auf der Seite eines Konflikts verschließen, den wir lieber unterstützen. In diesem Konflikt ist viel Gerechtigkeit erforderlich, aber sie muss damit beginnen, dass man denen zuhört, die näher an der Situation sind, den Nachbarn, die den historisch-kulturellen Kontext weit besser kennen als jede andere weit entfernte politische Macht.

Schließlich können wir helfen. Wir können beten, dass die größte Kraft für den Frieden, die bleibende Hoffnung für diesen Teil der Welt, auf wundersame Weise eingreifen möge: „Jesus, der du aus diesem Land stammst und Herr über alle bist, zeige deine Barmherzigkeit und gieße deine Gnade über Palästina und Israel aus. Amen.“

Quellen: Christian Daily, Bonner Querschnitte

Prof. Dr. Dr. Thomas Schirrmacher ist ein deutscher Theologe, Religionssoziologe. Von 2021 bis 2024 war er Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz.

