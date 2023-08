Kostenloser Eintritt: Evangelische Allianz erreicht Spendenziel

Die Evangelische Allianz in Deutschland (EAD) hat ihr Spendenziel von 128.000 Euro für die Allianzkonferenz erreicht. Das gab sie jetzt in ihrem Newsletter bekannt. Dieses Jahr entfiel die Teilnahmegebühr, auch eine Anmeldung war nicht erforderlich. Stattdessen wurde die Veranstaltung ausschließlich über Spenden finanziert. Diese Entscheidung sollte es mehr Menschen ermöglichen, an der Allianzkonferenz teilzunehmen.

Derzeit steckt die Allianz noch in der Auswertung. Ob die Kosten im Budget geblieben sind, zeigt sich Anfang Oktober. Die Veranstalter hatten mit 1.300 Teilnehmenden geplant, am Ende waren es etwas über 1.000. Die nächste Allianzkonferenz findet vom 24. bis 28. Juli 2024 statt und trägt den Titel „Wohin Du gehst“.