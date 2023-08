USA: Wohlstandsevangelium auf dem Vormarsch

Immer mehr US-Amerikaner glauben laut einer Umfrage, dass Gott sie materiell segnet, wenn sie genug spenden. Mögliche Gründe dafür: die Inflation und die Pandemie.

Einer Umfrage zufolge hat das sogenannte „Wohlstandsevangelium“ in den vergangenen Jahren in den USA mehr Anhängerinnen und Anhänger gefunden. 52 Prozent der befragten protestantischen Kirchgängerinnen und Kirchgänger hätten bei einer Untersuchung des evangelikalen Instituts Lifeway Research erklärt, ihre Gemeinde lehre, dass Gott sie segne, wenn sie ihrer Kirche und wohltätigen Einrichtungen mehr Geld spenden. 2017 hätten 38 Prozent diese Auffassung vertreten, teilte das Institut in einer Pressemitteilung mit.

45 Prozent gaben an, sie müssten „etwas für Gott tun“, um materiellen Segen zu empfangen. „Es ist möglich, dass die finanziellen Einbußen, die die Menschen durch die Inflation und die Pandemie erlitten haben, Schuldgefühle ausgelöst haben, weil sie Gott nicht mehr gedient haben“, sagte Scott McConnell, Geschäftsführer von Lifeway Research. „Aber die Heilige Schrift lehrt diese Art von direktem Zusammenhang nicht.“

76 Prozent sagten, Gott wolle, dass es ihnen finanziell gut gehe. Die Vergleichszahlen vom Jahr 2017 lagen bei 26 und 69 Prozent. Elemente des Wohlstandsevangeliums seien besonders unter jungen Menschen, unter Afroamerikanern und unter Menschen ohne fortgeschrittene Ausbildung verbreitet.

Bei der Erhebung hatte Lifeway im September 2022 1.002 protestantische Kirchgängerinnen und Kirchgänger befragt.