Leitungskongress: 6.000 Anmeldungen

Über 6.000 Personen aus 21 Ländern haben sich bislang zum Willow-Leitungskongress in Karlsruhe angemeldet – einige kommen extra aus Ostafrika.

Der Willow-Leitungskongress in Karlsruhe (7. bis 9. März) wird internationaler und bunter denn je. Neben Gästen aus verschiedenen europäischen Staaten kommen auch Teilnehmende aus den USA und dem ostafrikanischen Burundi.

- Werbung -

Thomas Ruhl, Pastor der Kirche im Brauhaus in Gifhorn, ergänzt das Sprecherteam beim Leitungskongress. Die freikirchliche Gemeinde hat vor wenigen Jahren das alte Brauhaus im Zentrum von Gifhorn erworben und begonnen, dort ihre Gottesdienste zu feiern, um missionarisch in die Stadt hineinzuwirken. Ruhl wird auf dem Leitungskongress in einer gemeinsamen Podiumsdiskussion mit Justus Geilhufe, Pfarrer in Sachsen, und Kira Geiss, Mitgründerin einer Jugendgemeinde in Magdeburg, sprechen.

Der Erwerb von Dauerkarten ist nach wie vor möglich, auch an der Tageskasse werden Tickets verfügbar sein – sowohl in Karlsruhe, als auch an den zehn Übertragungsorten.

Link: Willow Creek Deutschland