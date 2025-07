Alpha Deutschland: Neue Filmserie für Jugendliche

Die neue Serie „What’s on your mind?“ von Alpha Youth soll Jugendlichen niedrigschwellige Zugänge zum christlichen Glauben ermöglichen.

Im Oktober startet die Neuauflage des international bekannten Glaubenskurses für Jugendliche, heißt es in einer Pressemitteilung von Alpha Deutschland. Die sogenannte Alpha Youth Series 3.0 greife zentrale Fragen des Lebens und Glaubens in einer dialogischen, multimedialen Form auf und richte sich speziell an junge Menschen zwischen 13 und 18 Jahren.

„Exklusive Einblicke“ bei Release-Events

Ab dem 2. Oktober soll die Filmserie Kirchen und Veranstaltern in Deutschland kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Zum Start lädt Alpha Deutschland in sechs deutschen Städten zu Release-Events unter dem Motto BIGGER PICTURE ein:

Köln: 2. Oktober

Bremen: 4. Oktober

Stuttgart: 10. Oktober

München: 18. Oktober

Leipzig: 24. Oktober

Kassel: 31. Oktober

Die Veranstaltungen in Kinosälen, CVJMs, Kirchen sowie Gemeinden richten sich laut Pressemitteilung an Verantwortliche in der kirchlichen Jugendarbeit, Haupt- und Ehrenamtliche sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.

Sie bieten „exklusive Einblicke in die neue Serie, Praxisimpulse zur missionarischen Arbeit mit Jugendlichen sowie Raum für regionalen Austausch und Vernetzung unter Verantwortlichen“. Auf großer Leinwand werde unter anderem eine Folge der neuen Serie gezeigt. Darüber hinaus gebe es einen Einblick in die Entstehung der Serie, die aktuelle Lebenswelt junger Menschen und in das Anliegen von Alpha Youth, Jugendlichen niedrigschwellige Zugänge zu christlichem Glauben zu ermöglichen.

Alltagsbezogene Folgen

Die neue Serie wurde laut Angaben von Alpha in Zusammenarbeit mit der renommierten Produktionsfirma Signal Flare realisiert, die unter anderem auch für große Streaming-Plattformen wie Netflix produziert. „Die Filme zeichnen sich durch eine hochprofessionelle Machart, hochwertige Ästhetik und moderne Erzählweise aus. Neben kurzen Filmszenen mit Alltagsbezug kommen in jeder Folge Jugendliche, bekannte Persönlichkeiten sowie Experten und Expertinnen aus verschiedenen Kulturen und Hintergründen zu Wort.“

Alpha Youth ist der Jugendzweig von Alpha Deutschland, einer überkonfessionellen Organisation mit Sitz in Kassel, die Materialien und Trainings für Glaubenskurse zur Verfügung stellt. Alpha-Kurse werden laut eigenen Angaben weltweit in über 170 Sprachen und Millionenfach in Kirchen, Gemeinden, Schulen und Gefängnissen durchgeführt.