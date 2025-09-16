Arne Kopfermann: „Anbetung muss die Brüche des Lebens aushalten“

Es dürfe keine Kluft zwischen Gottesdienst und echtem Leben geben, sagt der christliche Musiker Arne Kopfermann in einem Video auf Instagram. „Ich will von dem Gott singen, der die größte Macht des Universums ist und doch voll Liebe auf uns zugeht.“

- Werbung -

Trotzdem müsse Anbetung die Spannungen, Kämpfe und Brüche des Lebens aushalten – sonst sei sie oberflächlich. Worship müsse ein „Safe Space“ für leidende Menschen sein. Sonst sei die Grundcharakteristik des Reiches Gottes, wie Jesus es uns gelehrt habe, nicht vorhanden.