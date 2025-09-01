Jesus.de unterstützen!
Eine Frau sitzt mit einer Fernbedienung in der Hand auf dem Sofa.
Symbolbild: Getty Images / Lyndon Stratford / iStock / Getty Images Plus

Hope Media startet neue Streaming-Plattform „Jplus“

Medien

„Geschichten können Leben verändern“: Mit Jplus will Hope Media Glaube, Werte und Kulturen in den Vordergrund stellen.

Hope Media Europe startet mit „Jplus“ eine weltweite, kostenlose Streaming-Plattform für Glaube, Werte und Kulturen. Zum Start sind rund 1.200 Minuten Inhalte verfügbar, heißt es in einer Pressemitteilung von Hope Media Europe. Dokumentationen, Biografien, Podcasts und Filme sollen „die großen Fragen des Lebens anhand echter und authentischer Geschichten aufgreifen“.

Raum für Begegnung

Das Streamingangebot auf Jplus umfasst laut Hope Media Eigenproduktionen sowie internationale Kooperationen mit Filmschaffenden weltweit. Themen wie Identität, Sinnsuche, Resilienz, Familie und Spiritualität werden aufgegriffen – „von einfühlsamen Biografien über Sportler und Künstler bis hin zu intensiven Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Fragen“. Ziel sei es, Inhalte anzubieten, die ermutigen und zugleich herausfordern.

Im Gegensatz zu gängigen Streaming-Plattformen will Hope Media nicht Unterhaltung, sondern Kreativität und Sinn in den Vordergrund stellen: „Jede Produktion soll nicht nur begeistern und berühren, sondern auch Raum für Dialog, Nachdenken und echte Begegnung schaffen“, heißt es. Das Projektteam sieht Jplus als globale Community: „Wir glauben an die Kraft von Geschichten, Leben zu verändern, und möchten das mit der Welt teilen.“

Die Inhalte der Streaming-Plattform sind bisher auf Englisch verfügbar. Eine Registrierung ist laut Hope Media nicht erforderlich. Eine App sowie weitere Inhalte, auch auf Deutsch und anderen Sprachen, sollen bald folgen.

Link: Homepage von Jplus

Streaming-Plattform Yesflix gibt’s jetzt auch auf Smart-TVs

NEWS & Themen

