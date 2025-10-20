Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Antisemitismus Akte Ordner
Symbolfoto: Stadtratte / iStock / Getty Images Plus

Nahostkonflikt: Mehr Fakten und Ausgewogenheit gefordert

Medien

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung fordert feste Ansprechpartner in Redaktionen – und eine ausgewogene und faktenorientierte Nahost-Berichterstattung.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat sich für die Einführung von Antisemitismusbeauftragten in den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern ausgesprochen. Dies halte er für «ausgesprochen wichtig», sagte Klein der «Welt am Sonntag»: «Wir sollten in allen großen Medienhäusern feste Ansprechpartner für Antisemitismusfragen haben – so wie es inzwischen in Behörden, Schulen oder Universitäten üblich ist.»

- Werbung -

Gerade in Redaktionen, in denen täglich entschieden werde, welche Themen auf welche Weise in die Öffentlichkeit gelangten, sei das von entscheidender Bedeutung, betonte er. Es gehe dabei nicht nur um Fakten, sondern auch «um Verantwortung für das gesellschaftliche Klima».

Besondere Verantwortung

Zugleich mahnte Klein eine ausgewogene und faktenorientierte Berichterstattung zum Nahostkonflikt an. Öffentlich-rechtliche Sender trügen dabei eine besondere Verantwortung. «Wenn sie dieser nicht gerecht werden, leisten sie ungewollt der antisemitischen Stimmung in der Gesellschaft Vorschub», erklärte der Antisemitismusbeauftragte.

«Von öffentlich-rechtlichen Medien erwarte ich, dass sie immer wieder den Zusammenhang herstellen: dass Israels Handeln eine Reaktion auf beispiellosen Terror war», unterstrich er. Genau diese Kontextualisierung unterscheide seriösen Journalismus von emotionalisierter Berichterstattung.

Link: Homepage des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung

„Hass und Hetze zermürben“ – Hamburgs Antisemitismusbeauftragter tritt zurück
Quelleepd

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.